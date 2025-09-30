Logo

''Симпсонови'' добијају наставак

''Симпсонови'' добијају наставак

Дизни је објавио да наставак филма "Симпсонови" стиже у биоскопе 2027. године.

Проћи ће 20 година откако је иконична анимирана породица била на великом платну до изласка наставка, а подружница Дизнија, 20th Century Studios, потврдила је да ће датум изласка новог филма бити 23. јул 2027.

Како наводи Вариети, тај датум је био привремено резервисан у Дизнијевим будућим плановима за нови Марвелов пројекат, али тај филм је сада уклоњен из распореда, што значи да сада неће бити ниједног наслова у Марвеловом филмском универзуму између "Avengers: Doomsday" у децембру 2026. и "Авенгерс: Сецрет Wарс" у децембру 2027.

„Вуху! Симпсонови стижу у биоскопе са потпуно новим филмом 23. јула 2027. године!“, објавила је званична Инстаграм страница 20th Century Studios. Објава приказује жуту руку која држи ружичасту крофну са шареним мрвицама у облику броја „2“, уз слоган: „Хомер се враћа по још“.

"The Simpsons Movie" је објављен 2007. године и био је велики хит, зарадивши преко 500 милиона долара на свјетским благајнама, уз буџет од 75 милиона долара. У њему су становници Спрингфилда били затворени под џиновском стакленом куполом након што Хомерова свиња изазове еколошку катастрофу.

О потенцијалном наставку се годинама причало – 2015. године, извршни продуцент Ал Џин описао га је као могућност 50/50, док је четири године касније, креатор серије Мет Грејнинг рекао да „нема сумње“ да ће се то десити „једног од ових дана“.

Године 2022., Џин је пружио новости, рекавши да је вољан да ради на наставку, али да је био „опрезан“ у погледу посвећивања пројекту због посљедица пандемије КОВИД-19 и неизвјесности око успјеха на благајнама.

У другим вијестима везаним за "Симпсонове", шоуранер Мет Селман рекао је да се нова сезона серије неће бавити савременом америчком политиком на исти начин као што то у посљедње вријеме ради "Соутх Парк".

„Није наша мисија да реагујемо на кризу тренутка“, рекао је. „Више се ради о граду доброћудних глупака који се носе са свијетом који се мијења, а наши се ликови заправо никада не мијењају. Свијет се мијења око њих.“

Уводна епизода 37. сезоне легендарне серије премијерно је приказана на Фоксу у недјељу увече (28. септембра), а ова сезона ће укључивати и 800. епизоду серије.

