Креће Евролига: Обрадовић и Партизан имају два испита у три дана

Кошаркаши Партизана у 18 часова отварају нову сезону Евролиге дуелом против Дубаија.
рно-бијели иза себе имају богат припремни период у којем су одиграли шест контролних утакмица у Италији, Београду и Аустралији, тражећи форму и уиграност пред почетак такмичења.
Тренер Жељко Обрадовић неће моћи да рачуна на Мариа Накића, који је због повреде ван строја, док је фински центар Мика Муринен остао у Београду, иако је екипи накнадно прикључен у суботу.
Само два дана касније, Партизан ће поново изаћи на паркет – овог пута пред својом публиком у београдској Арени, гдје ће од 20.30 часова дочекати Олимпију из Милана.
"Лијепо су расположени играчи, одрадили смо овај тренинг, јутрос смо успјели у хотелу и да радимо у теретани са нашим кондиционим тренером. Пријало је то играчима. Знамо да је сутра та прва утакмица са великим амбицијама улазимо у Евролигу. Присутна је велика жеља код играча", рекао је јуче шеф стручног штаба српског шампиона.
Он је нагласио ће ова Евролига бити захтјевна у сваком смислу.
"Већ смо причали у Београду. Имају у ростеру 18 играча, довели су и Шанлија прије два дана, питање је у ком ће саставу да изађу сутра јер им три плејмејкера нису играла прије два дана на овом турниру у Београду. Неки су се опоравили… Како год. Знамо да имају квалитет на свим позицијама, ово је екипа која није направљена само да би учествовала. Они имају квалитет и мислим да не постоји ниједан тим у Евролиги који нема амбицију да уђе у Топ 8. Очекује нас занимљива Евролига, захтјевна у сваком смислу. Можда чак и више него прошле године", рекао је он, пише "Спортал".
