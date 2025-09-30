Logo

Мушкарац избоден у стану, нападач побјегао из земље након инцидента

30.09.2025

Мушкарац избоден у стану, нападач побјегао из земље након инцидента
Фото: Танјуг

У приватну болницу на Новом Београду јуче је примљен држављанин Кине (52) са убодном раном у рамену, сазнаје "Телеграф.рс".

Незванично, њега је након свађе кухинским ножем повриједио колега Л.Ј. (54) који је побјегао из Србије. Инцидент се догодио у стану у Сурчину.

Нападнутом су констатоване лаке тјелесне повреде.

Како "Телеграф.рс" сазнаје, по налогу Трећег ОЈТ расписана је потрага за нападачем.

Да се догодио инцидент, полицију су обавијестили запослени у приватној здравственој установи.

Како "Телеграф.рс" сазнаје, полиција је нашла мјесто обрачуна. Према ријечима свједока, нападач и жртва се познају.

