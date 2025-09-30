Мушкарац избоден у стану, нападач побјегао из земље након инцидента

Извор:
У приватну болницу на Новом Београду јуче је примљен држављанин Кине (52) са убодном раном у рамену, сазнаје "Телеграф.рс".
Незванично, њега је након свађе кухинским ножем повриједио колега Л.Ј. (54) који је побјегао из Србије. Инцидент се догодио у стану у Сурчину.
Нападнутом су констатоване лаке тјелесне повреде.
Како "Телеграф.рс" сазнаје, по налогу Трећег ОЈТ расписана је потрага за нападачем.
Да се догодио инцидент, полицију су обавијестили запослени у приватној здравственој установи.
Како "Телеграф.рс" сазнаје, полиција је нашла мјесто обрачуна. Према ријечима свједока, нападач и жртва се познају.
