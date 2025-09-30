Завршен штрајк упозорења у бањалучким вртићима

30.09.2025
08:47
Коментари:0
Радници бањалучких вртића запослени у Центру за предшколско образовање и васпитање ступили су данас у једночасовни штрајк упозорења захтијевајући повећање плата за 20 одсто.
На вратима је објављено да је у току штрајк упозорења од 7.30 до 8.30 часова.
Предсједник Синдикалне организације Центра за предшколско образовање и васпитање Слађана Мишић рекла је да се штрајк наставља и да траје у континуитету од јуна мјесеца. Изразила је очекивање да неће доћи до генералног штрајка и да се нада да ће надлежни на вријеме реаговати.
Васпитачи захтијевају повећање плата, а у досадашњим преговорима са Градском управом договор није постигнут.
Најновије
Најчитаније
09
57
09
55
09
49
09
49
09
45
Тренутно на програму