Завршен штрајк упозорења у бањалучким вртићима

30.09.2025

08:47

Коментари:

0
Завршен штрајк упозорења у бањалучким вртићима
Фото: АТВ

Радници бањалучких вртића запослени у Центру за предшколско образовање и васпитање ступили су данас у једночасовни штрајк упозорења захтијевајући повећање плата за 20 одсто.

На вратима је објављено да је у току штрајк упозорења од 7.30 до 8.30 часова.

Предсједник Синдикалне организације Центра за предшколско образовање и васпитање Слађана Мишић рекла је да се штрајк наставља и да траје у континуитету од јуна мјесеца. Изразила је очекивање да неће доћи до генералног штрајка и да се нада да ће надлежни на вријеме реаговати.

Васпитачи захтијевају повећање плата, а у досадашњим преговорима са Градском управом договор није постигнут.

Коментари (0)
