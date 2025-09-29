Сутра нови штрајк у Бањалуци

Извор:
СРНА
29.09.2025
11:52
Радници бањалучких вртића запослени у Центру за предшколско образовање и васпитање најавили су за сутра једночасовни штрајк упозорења захтијевајући повећање плата за 20 одсто.
Предсједник Синдикалне организације Центра за предшколско образовање и васпитање Слађана Мишић рекла је Срни да ће сутра од 7.30 до 8.30 часова бити обустављен пријем дјеце у свим вртићима.
Она је навела да захтјеви запослених у Центру остају исти, а да се у досадашњим преговорима са бањалучком Градском управом ништа није промијенило.
"Понуде постоје, али нису одговарајуће за наш колектив и борба се наставља. Чекамо наставак преговора да не би било радикалнијих мјера које предвиђа синдикално дјеловање за постизање радничких права", рекла је Мишићева.
Запослени у Центру за предшколско васпитање и образовање су мирним протестом 16. септембра тражили повећање плате и сагласност за измјене и допуне Правилника о упису дјеце у вртић.
Они су и почетком јуна одржали штрајк упозорења у трајању од један час, средином јуна мирне протесте на Тргу Крајине, а у јулу поново штрајк захтијевајући повећање плата за 20 одсто и сагласност за измјене и допуне Правилника о упису дјеце запослених.
У оквиру Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука налазе се 33 објекта.
