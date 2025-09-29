Шолаја: Логична одлука СНСД-а

Извор:
СРНА
29.09.2025
11:43
Коментари:1
Одлука СНСД-а за учешће на пријевременим изборима је логична јер ова странка има одговорност да настави да води институционалну политику Републике Српске, а побједа неког мањинског кандидата довела би Српску до институционалне кризе, изјавио је Срни Бојан Шолаја из Центра за међународне и безбједносне студије.
Шолаја је рекао да не би било логично да се позиција предсједника Републике Српске олако препусти неком мањинском кандидату.
"Тај мањински кандидат био би поткапацитиран у политичком смислу, а са друге стране евентуално неслагање тог појединца или некога са друге стране ко врши законодавну или извршну власт довело би до значајне институционалне кризе", појаснио је Шолаја.
Додао је и да би се то јако лоше одразило на Српску јер би било вјешто искориштено од стране оних који су довели до ове ситуације.
Он је навео да је одлука СНСД-а наставак борбе коју Српска води против појединаца који на њу врше притисак и да је то одговоран политички потез с обзиром на околности.
"Циљ је био да се на ове изборе не иде, али они који су први одлучили да потврде своје учешће и саопште име кандидата дали су томе одређен легитимитет", рекао је Шолаја.
Главни одбор СНСД-а донио је једногласну одлуку на данашњој сједници у Бањалуци о изласку ове странке на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.
"Донесена је стратешка одлука којом се показује да су интереси Републике Српске важнији од било које странке или појединца", рекао је предсједник странке Милорад Додик на сједници Главног одбора.
