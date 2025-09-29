Додик открио када ће СНСД предложити кандидата за пријевремене изборе

Извор:
АТВ
29.09.2025
09:56
Коментари:5
Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да ће СНСД предложити кандидата за пријевремене изборе након консултација са коалиционим партнерима.
Додик је поновио да СНСД излази на изборе.
"СНСД ће у наредним данима предложити Народној скупштини одлуку да се до тих избора, за које још увијек мислимо да нема ниједног разлога да се одрже, именује неко по скупштинској одлуци ко ће вршити функцију предсједника Републике", рекао је Додик и додао да ће као предсједник СНСД-а наставити да се бори за политике које су до сада успјешно браниле Републику Српску.
Република Српска
Додик: СНСД треба изаћи на пријевремене изборе
"Ове политике су показале да СНСД и ја нисмо водили рачуна о личном комодитету и да смо бравили имовину Републике Српске и њен статус. Бранили смо оно што је створено 1992. године и њен статус", истакао је Додик.
Најновије
Најчитаније
11
08
11
07
11
00
10
59
10
47
Тренутно на програму