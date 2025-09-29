Logo

Додик открио када ће СНСД предложити кандидата за пријевремене изборе

Извор:

АТВ

29.09.2025

09:56

Коментари:

5
Додик открио када ће СНСД предложити кандидата за пријевремене изборе
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да ће СНСД предложити кандидата за пријевремене изборе након консултација са коалиционим партнерима.

Додик је поновио да СНСД излази на изборе.

"СНСД ће у наредним данима предложити Народној скупштини одлуку да се до тих избора, за које још увијек мислимо да нема ниједног разлога да се одрже, именује неко по скупштинској одлуци ко ће вршити функцију предсједника Републике", рекао је Додик и додао да ће као предсједник СНСД-а наставити да се бори за политике које су до сада успјешно браниле Републику Српску.

Милорад-Додик-290925

Република Српска

Додик: СНСД треба изаћи на пријевремене изборе

"Ове политике су показале да СНСД и ја нисмо водили рачуна о личном комодитету и да смо бравили имовину Републике Српске и њен статус. Бранили смо оно што је створено 1992. године и њен статус", истакао је Додик.

СНСД

Милорад Додик

izbori

Коментари (5)
