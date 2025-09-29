Logo

Сједница Главног одбора СНСД-а у Бањалуци

АТВ

29.09.2025

09:10

2
У току је сједница Главног одбора Савеза независних социјалдемократа у Бањалуци.

Портпарол странке Радован Ковачевић навео је да ће на сједници бити одлучено излази ли СНСД на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.

Народна скупштина је на посебној сједници одржаној 24. септембра, одлучила да се странке са сједиштем у Српској самостално опредијеле о свом учешћу на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.

Данас истиче и рок за пријаву политичких странака за пријевремене изборе.

Градови и општине

ГИК Бијељина упозорава: Угрожена могућност да се спроведу избори

СНСД

sjednica

