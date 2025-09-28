СДС кандидовао Бранка Бланушу за предсједника Републике Српске

Извор:
АТВ
28.09.2025
20:04
Коментари:1
Српска демократска странка данас је у Бања Луци одржала сједницу Главног одбора и једногласно истакла професора Бранка Бланушу као кандидата за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима 23. новембра. Одлука долази у тренутку када Централна изборна комисија отвара кључне рокове, а политичка сцена тражи одговор, јединствени опозициони приступ или наставак подјела.
Након спекулација и различитих имена која су се помињала протеклих седмица, СДС је одлучио јасно и једногласно, изаћи ће на изборе са својим кандидатом. Странка наглашава да је важно да пред бирачима, како кажу, понуде озбиљну и стручну алтернативу актуелној власти.
"Подсјећам и повлачим да је једногласан избор чланова ГО СДС-а и да су сви чланови стали иза имена професора доктора Бранка Блануша. Сматрам да се пред бирачима и грађанима Републике Српске налази најлакши избор јер је избор Блануше потпуни отклон од досадашњих политика и овим избором позивамо све политичке актере на сцени Републике Српске и невладине организације да стану иза кандидата СДС-а", рекао је Јовица Радуловић, вршилац дужности предсједника СДС-а.
Порука је јасна и упућена прије свега опозицији, СДС тражи заједнички наступ и најављује да ће већ наредних дана послати званичан допис странкама са којима желе договор. Циљ је да се у што краћем року усагласи заједнички кандидат како се опозициони гласови не би расипали.
"Закључак главног одбора СДС-а јесте да позивамо све партије, прије свега опозиције, ПДП, Народни фронт, Листу за правду и ред, те партију Игора Радојчића, да у наредних 10 дана, а ми ћемо послије ове сједнице ГО упутити им јасан допис. Тражимо да без резерве стану и подрже нашег кандидата како би сви заједно спремно дочекали изборе 23. новембра", рекао је Јовица Радуловић, вршилац дужности предсједника СДС-а.
Кандидат СДС-а долази из академског свијета. Професор Блануша је дугогодишњи универзитетски радник и некадашњи декан Електротехничког факултета. Његово истицање на овим изборима странка види као покушај да у први план стави знање и стручност.
"Сматрам да је и овај пут СДС показала своју пуну демократичност и на крају, као и отпочетка 90-их година, ево до данас када је било расправе о битним питањима за Републику Српску показала своје пуно јединство. Због тога сам ја са поносом члан СДС-а и могу рећи да ми је велика част што ме управо СДС предложила као кандидата за предсједника.Очекујем подршку свих опозиционих странака и да ће заправо цијели опозициони блок имати једног кандидата", рекао је Бранко Блануша, кандидат СДС-а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.
До избора је остало мање од два мјесеца. Централна изборна комисија већ је објавила рокове, странке које планирају на изборе до краја септембра морају предати пријаве, а кандидатуре се закључују средином октобра. Док власт и опозиција праве своје комбинације, бирачима остаје да сачекају и виде да ли ће опозиција заиста наступити са једним именом или ће, као и до сада, на изборе изаћи подијељени.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч15
Република Српска
9 ч0
Најновије
Најчитаније
20
39
20
38
20
38
20
18
20
10
Тренутно на програму