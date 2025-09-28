СДС одабрао кандидата за пријевремене предсједничке изборе

Извор:
28.09.2025
Српска демократска странка (СДС) изаћи ће на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске 23. новембра, а кандидат ове партије за ту функцију биће Бранко Блануша.
Одлучио је ово једногласно Главни одбор СДС-а на сједници одржаној данас у Бањалуци.
Бланушу је као кандидата предложио Градски одбор СДС Бањалука, подсјећа портал "Независне".
Бранко Блануша је иначе професор на Електротехничком факултету у Бањалуци.
Ускоро се очекује и прес конференција представника ове странке.
