СДС одабрао кандидата за пријевремене предсједничке изборе

Извор:

АТВ

28.09.2025

15:00

Коментари:

0
Главни одбор СДС-а
Фото: АТВ

Српска демократска странка (СДС) изаћи ће на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске 23. новембра, а кандидат ове партије за ту функцију биће Бранко Блануша.

Одлучио је ово једногласно Главни одбор СДС-а на сједници одржаној данас у Бањалуци.

Бранко Блануша
Бранко Блануша

Бланушу је као кандидата предложио Градски одбор СДС Бањалука, подсјећа портал "Независне".

Бранко Блануша је иначе професор на Електротехничком факултету у Бањалуци.

Ускоро се очекује и прес конференција представника ове странке.



Тагови:

СДС

Бранко Блануша


