Вуковић за АТВ: Надам се да ће послије ових избора престати манипулација и напади на предсједника Српске Милорада Додика

Надам се да ће послије ових избора престати ова манипулација и напади на предсједника Републике Српске Милорада Додика, поручио је за АТВ Драго Вуковић, социолог и професор на Универзитету у Источном Сарајеву.
"Надао сам се да ће на сједници скупштине која је била могло доћи до јединства. Била је варијанта да се сви политички актери сложе да не иду на изборе.Ту је био озбиљан проблем, а то је да по неким крутим формално правним стандардима предсједник Републике би могао да буде изабран и у ситуацију да скоро нико у Републици Српској не изађе на изборе" рекао је Драго Вуковић, социолог и професор
Вуковић поручује да би могућност да се сви политичи актери договоре као и одлазак у ризик била добра идеја.
"Сви иду на изборе онако како желе. Опозиција је била спремна да иде на изборе и ту нема квалитетног одговора. Ако имате једну групацију која има врло малу подршку код грађана, онда би ти избори по овим правилима били легални. Ту је проблем јер имамо огромну угроженост институција Републике Српске. Мислим да су ови избори из једне велике невоље ",рекао је Вуковић.
Вуковић говори да је у опозицији недостаје поштена политичка борба и да је све усмјерено против Милорада Додика.
"Надам се да ће послије ових избора престати ова манипулација и напади на предсједника Додика", рекао је Вуковић.
