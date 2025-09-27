Logo

Вуковић за АТВ: Надам се да ће послије ових избора престати манипулација и напади на предсједника Српске Милорада Додика

Извор:

АТВ

27.09.2025

21:33

Коментари:

0
Вуковић за АТВ: Надам се да ће послије ових избора престати манипулација и напади на предсједника Српске Милорада Додика
Фото: АТВ

Надам се да ће послије ових избора престати ова манипулација и напади на предсједника Републике Српске Милорада Додика, поручио је за АТВ Драго Вуковић, социолог и професор на Универзитету у Источном Сарајеву.

"Надао сам се да ће на сједници скупштине која је била могло доћи до јединства. Била је варијанта да се сви политички актери сложе да не иду на изборе.Ту је био озбиљан проблем, а то је да по неким крутим формално правним стандардима предсједник Републике би могао да буде изабран и у ситуацију да скоро нико у Републици Српској не изађе на изборе" рекао је Драго Вуковић, социолог и професор

Вуковић поручује да би могућност да се сви политичи актери договоре као и одлазак у ризик била добра идеја.

"Сви иду на изборе онако како желе. Опозиција је била спремна да иде на изборе и ту нема квалитетног одговора. Ако имате једну групацију која има врло малу подршку код грађана, онда би ти избори по овим правилима били легални. Ту је проблем јер имамо огромну угроженост институција Републике Српске. Мислим да су ови избори из једне велике невоље ",рекао је Вуковић.

Вуковић говори да је у опозицији недостаје поштена политичка борба и да је све усмјерено против Милорада Додика.

"Надам се да ће послије ових избора престати ова манипулација и напади на предсједника Додика", рекао је Вуковић.

Комплетан интервју погледајте....

Подијели:

Тагови:

Drago Vuković

Република Српска

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дани Српске у Србији

Друштво

"Дани Српске у Србији" - умјетници из Републике Српске представили се у четири града

1 ч

0
Боб Мекјуен

Република Српска

Мекјуен: Република Српска је свјетионик наде за Балкан

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Свадба кренула по злу: Жена рањена испред катедрале

1 ч

0
Ruža cvijet

Свијет

Позната пјевачица преминула након пада са балкона

1 ч

0

Више из рубрике

Боб Мекјуен

Република Српска

Мекјуен: Република Српска је свјетионик наде за Балкан

1 ч

0
Министри обећали бројна улагања у Херцеговину

Република Српска

Министри обећали бројна улагања у Херцеговину

3 ч

0
Истраживања јавног мнења о предсједничким изборима у Српској

Република Српска

Истраживања јавног мнења о предсједничким изборима у Српској

3 ч

5
Ковачевић: Српска је одлично мјесто за инвестиције

Република Српска

Ковачевић: Српска је одлично мјесто за инвестиције

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

11

Орбан затражио од Зеленског да престане да малтретира Мађарску

22

10

Преминула жена која је рањена на свадби

22

07

Дјевојке из БиХ у Италији ''оџепариле'' часну сестру

21

54

Познати нови детаљи убиства бабе и дједа: Унук након злочина побјегао дједовим аутом

21

48

Отац и син ухапшени на Косову: Полицији сумњиве биле иконице и грб српског клуба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner