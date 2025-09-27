Logo

Ковачевић: Српска је одлично мјесто за инвестиције

Извор:

СРНА

27.09.2025

13:38

Коментари:

0
Ковачевић: Српска је одлично мјесто за инвестиције
Фото: АТВ БЛ

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић истакао је да му је била част и задовољство синоћ у Александровцу присуствовати свечаном пуштању у рад нове, најсавременије и аутоматизоване ливнице италијанске групације "ПМП Индустриес", која већ 20 година послује у Републици Српској.

"Ради се о инвестицији која у својој првој фази износи преко 70 милиона КМ, а која ће по окончању износити више од 200 милиона", навео је Ковачевић на друштвеној мрежи "Икс".

Ковачевић је подсјетио да ће у ливници тренутно бити запослено 100 радника, а по окончању инвестиције још 400 радника, као и да 300 радника већ ради у три постројења ове групације у Градишци.

marke novac KM

Друштво

Септембарске пензије неким корисницима стижу раније

"Охрабрују ријечи власника и директора групације "ПМП Индустриес" Луиђијана Поца да ће са поносом бити привредни амбасадор Републике Српске", нагласио је Ковачевић.

Предсједник Републике Српске Милорад Додик и власник и директор италијанске компаније ПМП Луиђино Поцо свечано су синоћ отворили ПМП ливницу у пословној зони Александровац у Лакташима.

Подијели:

Тагови:

Радован Ковачевић

ПМП ливница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Септембарске пензије неким корисницима стижу раније

Друштво

Септембарске пензије неким корисницима стижу раније

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Москва: Циљ хистерије око дронова оправдавање повећања војних издатака

2 ч

0
Сијарто оптужио Хрватску: Желе да нам онемогуће куповину руске нафте како би стекли монопол

Свијет

Сијарто оптужио Хрватску: Желе да нам онемогуће куповину руске нафте како би стекли монопол

2 ч

0
Радови на путу Бањалука-Приједор, обустава саобраћаја

Градови и општине

Возачи, стрпите се: Данас и сутра обустава саобраћаја на путу Бањалука-Приједор

2 ч

0

Више из рубрике

Ђуро Мацут у посјети УКЦ-у Републике Српске

Република Српска

Премијер Србије у посјети УКЦ-у Српске

3 ч

0
Кошарац: Лагумџија покушава да ушићари покоји политички поен

Република Српска

Кошарац: Лагумџија покушава да ушићари покоји политички поен

4 ч

0
Додик: Дјеца су будућност Српске

Република Српска

Додик: Дјеца су будућност Српске

4 ч

0
Кнежевић: "Сејдић-Финци" маска иза које се крије покушај промјене Устава БиХ и политичког система

Република Српска

Кнежевић: "Сејдић-Финци" маска иза које се крије покушај промјене Устава БиХ и политичког система

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

37

Lady Gaga објавила ријетке фотографије са вјереником

15

34

Опасан вирус се шири свијетом: Ово су симптоми

15

29

Шири се видео: Доналд Трамп на удару бошњачких медија, ипак он има пријатеље у БиХ

15

22

Сутра облачно и свјежије вријеме

15

20

Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner