Ковачевић: Српска је одлично мјесто за инвестиције

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић истакао је да му је била част и задовољство синоћ у Александровцу присуствовати свечаном пуштању у рад нове, најсавременије и аутоматизоване ливнице италијанске групације "ПМП Индустриес", која већ 20 година послује у Републици Српској.
"Ради се о инвестицији која у својој првој фази износи преко 70 милиона КМ, а која ће по окончању износити више од 200 милиона", навео је Ковачевић на друштвеној мрежи "Икс".
Ковачевић је подсјетио да ће у ливници тренутно бити запослено 100 радника, а по окончању инвестиције још 400 радника, као и да 300 радника већ ради у три постројења ове групације у Градишци.
"Охрабрују ријечи власника и директора групације "ПМП Индустриес" Луиђијана Поца да ће са поносом бити привредни амбасадор Републике Српске", нагласио је Ковачевић.
Предсједник Републике Српске Милорад Додик и власник и директор италијанске компаније ПМП Луиђино Поцо свечано су синоћ отворили ПМП ливницу у пословној зони Александровац у Лакташима.
