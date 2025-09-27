Додик: Дјеца су будућност Српске

Извор:
АТВ
27.09.2025
10:59
Коментари:0
Јутрос ме је посебно обрадовала лијепа вијест да је Република Српска богатија за 46 беба, написао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске у објави на Иксу.
"Дјеца су будућност Српске и нашим најмлађим суграђанима желим дуг и успјешан живот", поручио је Додик.
Предсједник Републике Српске Милорад Додик, је овим путем родитељима упутио жеље за срећу и благостање
