Додик: Дјеца су будућност Српске

Извор:

АТВ

27.09.2025

10:59

Коментари:

0
Додик: Дјеца су будућност Српске
Фото: Борислав Здриња

Јутрос ме је посебно обрадовала лијепа вијест да је Република Српска богатија за 46 беба, написао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске у објави на Иксу.

"Дјеца су будућност Српске и нашим најмлађим суграђанима желим дуг и успјешан живот", поручио је Додик.

Предсједник Републике Српске Милорад Додик, је овим путем родитељима упутио жеље за срећу и благостање

