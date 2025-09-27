Серијски лопови из БиХ пали у Њемачкој: Испливали детаљи пљачке

Извор:
Телеграф
27.09.2025
10:49
Коментари:0
Отац и син, обојица држављани Босне и Херцеговине, ухапшени су јуче у њемачком Берхтесгадену након што су ухваћени у крађи.
Како је наведено у полицијском саопштењу, ријеч је о серијским лоповима, који иза себе имају читав низ крађа.
Према полицији, један од свједока крађе посматрао је двојицу мушкараца у продавници електронике у улици Бергверкштрасе како безобзирно узимају електричне апарате са полице и стављају их у рукасак.
Син (34) је потом брзо напустио продавницу након што му је почело да прилази обезбјеђење, и он је побјегао пјешке према железничкој станици. Отац (58) је задржан до доласка полиције и на крају је успио да убиједи сина да се врати. Обојица су потом ухапшени.
Хроника
Полиција на ногама: Унук осумњичен да је заклао бабу и дједа
Током претреса аутомобила мушкараца, полицајци су пронашли додатну украдену робу коју су украли непосредно прије хапшења у продавницама грађевинског материјала. Обојица мушкараца су пријављени јавном тужилаштву у Траунштајну због крађе у продавници. Млађи лопов, који живи у БиХ, пуштен је да се брани са слободе тек након што је положио кауцију.
Занимљивости
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
33
12
27
12
26
12
18
12
16
Тренутно на програму