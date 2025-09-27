Logo

Серијски лопови из БиХ пали у Њемачкој: Испливали детаљи пљачке

Извор:

Телеграф

27.09.2025

10:49

Коментари:

0
Серијски лопови из БиХ пали у Њемачкој: Испливали детаљи пљачке
Фото: Pixabay

Отац и син, обојица држављани Босне и Херцеговине, ухапшени су јуче у њемачком Берхтесгадену након што су ухваћени у крађи.

Како је наведено у полицијском саопштењу, ријеч је о серијским лоповима, који иза себе имају читав низ крађа.

Према полицији, један од свједока крађе посматрао је двојицу мушкараца у продавници електронике у улици Бергверкштрасе како безобзирно узимају електричне апарате са полице и стављају их у рукасак.

Син (34) је потом брзо напустио продавницу након што му је почело да прилази обезбјеђење, и он је побјегао пјешке према железничкој станици. Отац (58) је задржан до доласка полиције и на крају је успио да убиједи сина да се врати. Обојица су потом ухапшени.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Хроника

Полиција на ногама: Унук осумњичен да је заклао бабу и дједа

Током претреса аутомобила мушкараца, полицајци су пронашли додатну украдену робу коју су украли непосредно прије хапшења у продавницама грађевинског материјала. Обојица мушкараца су пријављени јавном тужилаштву у Траунштајну због крађе у продавници. Млађи лопов, који живи у БиХ, пуштен је да се брани са слободе тек након што је положио кауцију.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

pljačka

Њемачка

državljani BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рус оборио рекорд: Заронио 126 метара у једном даху

Занимљивости

Рус оборио рекорд: Заронио 126 метара у једном даху

2 ч

0
Полиција на ногама: Унук осумњичен да је заклао бабу и дједа

Хроника

Полиција на ногама: Унук осумњичен да је заклао бабу и дједа

2 ч

0
Возач се закључао у BMW након несреће, драма трајала сатима

Хроника

Возач се закључао у BMW након несреће, драма трајала сатима

2 ч

0
policija Srbija

Хроника

Хорор: У кући пронађена тијела супружничка, сумња се на двоструко убиство

2 ч

0

Више из рубрике

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Зеленски губи разум

3 ч

1
Одјекнула експлозија у сауни, више повријеђених

Свијет

Одјекнула експлозија у сауни, више повријеђених

3 ч

0
Орбан о изјавама Зеленског: Провокација!

Свијет

Орбан о изјавама Зеленског: Провокација!

4 ч

0
Потпуни хаос у Мексику: Више од 2 милиона људи остало без струје

Свијет

Потпуни хаос у Мексику: Више од 2 милиона људи остало без струје

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

33

Грлић Радман оговорио Комшићу: Нелегитимни члан Предсједништва наставља да урушава БиХ

12

27

Комшије откриле детаље крвавог пира: Нико није знао шта се десило, али није слутило на добро

12

26

Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

12

18

Премијер Србије у посјети УКЦ-у Српске

12

16

За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner