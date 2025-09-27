Logo

Орбан о изјавама Зеленског: Провокација!

Извор:

СРНА

27.09.2025

08:25

Коментари:

0
Орбан о изјавама Зеленског: Провокација!
Фото: Танјуг/АП

Изјава украјинског предсједника Владимира Зеленског о мађарском дрону који је наводно нарушио украјинску границу је провокација чији је циљ додатни притисак на Мађарску, рекао је политички директор кабинета мађарског премијера Виктора Орбана Балаж Орбан.

"Провокација предсједника Зеленског је још један покушај да се поткопа став Мађарске о миру", истакао је Орбан.

Он је напоменуо да украјински предсједник сада покушава да изврши притисак на Мађарску на нови начин.

"Раније су покушали да физички поремете снабдијевање енергијом наше земље нападом на нафтовод "Дружба", као и политички преко својих агената у Бриселу. Сада користе војне дезинформације против Мађарске", рекао је Орбан на друштвеним мрежама.

Мађарско Министарство одбране синоћ је одбацило као нетачну изјаву Зеленског да су мађарски дронови наводно нарушили украјинску границу.

Александар Вучић-24092025

Србија

Вучић: Србија добро мјесто за сусрет Трампа и Путина

"Тврдња украјинског предсједника Владимира Зеленског о мађарском војном дрону на украјинској територији је нетачна. Мађарске оружане снаге нису извеле лет дрона о коме су медији наводно извјештавали на мађарско-украјинској граници и нису добиле никаква наређења да то учине", наводи се у саопштењу Министарства.

Зеленски је раније рекао да је највјероватније мађарски извиђачки дрон нарушио украјинску границу.

Подијели:

Тагови:

Владимир Зеленски

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Александар Вучић

Србија

Вучић: Србија добро мјесто за сусрет Трампа и Путина

1 ч

0
Потпуни хаос у Мексику: Више од 2 милиона људи остало без струје

Свијет

Потпуни хаос у Мексику: Више од 2 милиона људи остало без струје

1 ч

0
Дани Српске у Србији 2025

Република Српска

Настављају се "Дани Српске у Србији", програми у више градова

1 ч

0
Туризам у Српској цвјета, сеоска домаћинства доживљавају експанзију

Економија

Туризам у Српској цвјета, сеоска домаћинства доживљавају експанзију

1 ч

0

Више из рубрике

Потпуни хаос у Мексику: Више од 2 милиона људи остало без струје

Свијет

Потпуни хаос у Мексику: Више од 2 милиона људи остало без струје

1 ч

0
Роксана тукла и злостављала дјецу у вртићу: Познато на коликогодина робије је осуђена

Свијет

Роксана тукла и злостављала дјецу у вртићу: Познато на коликогодина робије је осуђена

13 ч

0
Захарова: Европа никада није била ближе трећем свјетском рату

Свијет

Захарова: Европа никада није била ближе трећем свјетском рату

13 ч

0
Урушио се рудник злата: Страхује се да има преко 100 жртава

Свијет

Урушио се рудник злата: Страхује се да има преко 100 жртава

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

32

Сијарто: Зеленски губи разум

09

25

Страшна несрећа на бх. путевима: Сударила се три аута, има повријеђених

09

19

Тешка несрећа: Ауто потпуно смрскан, има мртвих

09

13

Америка одгодила санкције НИС-у

09

07

Одјекнула експлозија у сауни, више повријеђених

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner