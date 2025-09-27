Орбан о изјавама Зеленског: Провокација!

Извор:
СРНА
27.09.2025
08:25

Изјава украјинског предсједника Владимира Зеленског о мађарском дрону који је наводно нарушио украјинску границу је провокација чији је циљ додатни притисак на Мађарску, рекао је политички директор кабинета мађарског премијера Виктора Орбана Балаж Орбан.
"Провокација предсједника Зеленског је још један покушај да се поткопа став Мађарске о миру", истакао је Орбан.
Он је напоменуо да украјински предсједник сада покушава да изврши притисак на Мађарску на нови начин.
"Раније су покушали да физички поремете снабдијевање енергијом наше земље нападом на нафтовод "Дружба", као и политички преко својих агената у Бриселу. Сада користе војне дезинформације против Мађарске", рекао је Орбан на друштвеним мрежама.
Мађарско Министарство одбране синоћ је одбацило као нетачну изјаву Зеленског да су мађарски дронови наводно нарушили украјинску границу.
