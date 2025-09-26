Logo

Урушио се рудник злата: Страхује се да има преко 100 жртава

Извор:

Танјуг

26.09.2025

19:27

Урушио се рудник злата: Страхује се да има преко 100 жртава
Фото: Танјуг/АП

Страхује се да је најмање 100 људи погинуло усљед урушавања рудника злата у држави Замфара у Нигерији, рекли су данас преживјели и мјештани оближњег насеља.

Јама у рударском локалитету Кадаури, у локалној самоуправи Мару, урушила се јуче, док је велики број рудара био испод земље.

Операција спасавања се наставља, а мјештанин Сануси Аувал, који учествује у мисији потраге и спасавања, рекао је да је испод рушевина извучено најмање 13 тијела.

Он је нагласио да је у тренутку несреће испод земље радило више од 100 рудара.

Један од повријеђених, Иса Сани, рекао је Ројтерсу да је само 15 њих до сада спасено.

