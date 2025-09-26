Урушио се рудник злата: Страхује се да има преко 100 жртава

Извор:
Танјуг
26.09.2025
19:27
Страхује се да је најмање 100 људи погинуло усљед урушавања рудника злата у држави Замфара у Нигерији, рекли су данас преживјели и мјештани оближњег насеља.
Јама у рударском локалитету Кадаури, у локалној самоуправи Мару, урушила се јуче, док је велики број рудара био испод земље.
Операција спасавања се наставља, а мјештанин Сануси Аувал, који учествује у мисији потраге и спасавања, рекао је да је испод рушевина извучено најмање 13 тијела.
