Лукашенко жели да разговара са Зеленским, поручио му је само једно

Извор:
СРНА
26.09.2025
17:53
Коментари:0
Предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко изјавио је да жели да разговара са предсједником Украјине Владимиром Зеленским и да је вријеме да се стране укључе у дијалог и договоре у вези са окончањем украјинског сукоба.
"Волио бих само да разговарам са њим. Мислим да је вријеме да започнемо консултације. Рекао сам на почетку да ми, лидери три словенске земље, требамо да сједнемо и постигнемо споразум, да преговарамо о крају овог несхватљивог сукоба", рекао је Лукашенко руском новинару Павелу Зарубину.
Хроника
Звали су га Срце: Познат идентитет младића страдалог у БиХ
Лукашенко је нагласио да Зеленски треба не само да разговара са руском страном, већ и да прихвати услове које су предложиле САД, јер су они корисни за Кијев.
Бјелоруски лидер упозорио је да би Зеленски могао да изгуби цијелу Украјину уколико не пристане на приједлог Русије и прекине сукоб.
Република Српска
Хоће ли се Вукота Говедарица кандидовати за предсједника Српске?
Лукашенко је савјетовао Зеленском "да се смири".
Хроника
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Сцена
1 ч0
БиХ
1 ч1
Најновије
Најчитаније
19
17
19
15
19
11
19
04
19
02
Тренутно на програму