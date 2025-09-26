Logo

Лукашенко жели да разговара са Зеленским, поручио му је само једно

Извор:

СРНА

26.09.2025

17:53

Коментари:

0
Лукашенко жели да разговара са Зеленским, поручио му је само једно
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко изјавио је да жели да разговара са предсједником Украјине Владимиром Зеленским и да је вријеме да се стране укључе у дијалог и договоре у вези са окончањем украјинског сукоба.

"Волио бих само да разговарам са њим. Мислим да је вријеме да започнемо консултације. Рекао сам на почетку да ми, лидери три словенске земље, требамо да сједнемо и постигнемо споразум, да преговарамо о крају овог несхватљивог сукоба", рекао је Лукашенко руском новинару Павелу Зарубину.

Селмир Жугић звани Срце

Хроника

Звали су га Срце: Познат идентитет младића страдалог у БиХ

Лукашенко је нагласио да Зеленски треба не само да разговара са руском страном, већ и да прихвати услове које су предложиле САД, јер су они корисни за Кијев.

Бјелоруски лидер упозорио је да би Зеленски могао да изгуби цијелу Украјину уколико не пристане на приједлог Русије и прекине сукоб.

Вукота Говедарица

Република Српска

Хоће ли се Вукота Говедарица кандидовати за предсједника Српске?

Лукашенко је савјетовао Зеленском "да се смири".

Подијели:

Таг:

Александар Лукашенко

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Селмир Жугић звани Срце

Хроника

Звали су га Срце: Познат идентитет младића страдалог у БиХ

1 ч

0
У Сахари откривене мумије старе 7000 година

Наука и технологија

У Сахари откривене мумије старе 7000 година

1 ч

0
Британска краљевска породица

Сцена

Принц Вилиам коначно открио истину болести Кејт Мидлтон, његове ријечи парају срце

1 ч

0
Цифре огромне: Хелез на алкохол немилице трошио државне паре

БиХ

Цифре огромне: Хелез на алкохол немилице трошио државне паре

1 ч

1

Више из рубрике

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Мађарска економија би пропала без увоза руских енергената

2 ч

0
Трамп: Чини се да имамо договор о Гази

Свијет

Трамп: Чини се да имамо договор о Гази

2 ч

0
Захарова: Кијевска елита финансира рат корупцијом и терором над цивилима

Свијет

Захарова: Кијевска елита финансира рат корупцијом и терором над цивилима

2 ч

0
Француска злодјела коначно излазе на видјело: Били смо им заморци

Свијет

Француска злодјела коначно излазе на видјело: Били смо им заморци

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Упуцао комшију, па сакрио леш: Убио сам га јер ми је бацао магију и крао кукуруз

19

15

Тражен због убиства: Мушкарац из БиХ ухапшен у Србији

19

11

Након Француске узбуна и у Њемачкој због непознатих дронова

19

04

Ковачевић: Нису функционери Српске у кризној ситуацији, већ БиХ

19

02

Хоће ли у затвор: Откривено каква казна пријети Дарку Лазићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner