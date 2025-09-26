Logo

Трамп: Чини се да имамо договор о Гази

СРНА

26.09.2025

16:42

Трамп: Чини се да имамо договор о Гази
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да се чини да се назире споразум за рјешавање сукоба у Гази.

Он је новинарима у Бијелој кући рекао да ће потенцијални споразум вратити таоце кући и успоставити дуго чекани мир.

Свијет

Захарова: Кијевска елита финансира рат корупцијом и терором над цивилима

"Мислим да можда имамо договор о Гази. Веома смо близу и чини се да имамо договор. Обавијестићемо вас", навео је Трамп.

Доналд Трамп

Gaza

