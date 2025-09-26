Трамп: Чини се да имамо договор о Гази

Извор:
СРНА
26.09.2025
16:42
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да се чини да се назире споразум за рјешавање сукоба у Гази.
Он је новинарима у Бијелој кући рекао да ће потенцијални споразум вратити таоце кући и успоставити дуго чекани мир.
"Мислим да можда имамо договор о Гази. Веома смо близу и чини се да имамо договор. Обавијестићемо вас", навео је Трамп.
