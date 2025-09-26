Песков: Напад на Сјеверни ток не би био могућ без знања Бајденове администрације

Извор:
РТ Балкан
26.09.2025
15:16
Коментари:0
Кремљ сматра да би напад на Сјеверни ток био немогућ без знања администрације бившег америчког предсједника Џоа Бајдена, истакао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Ко је, да тако кажем, то одобрио? Очигледно је да би без знања администрације предсједника Бајдена такве акције Украјине и кијевског режима биле немогуће", рекао је новинарима Песков.
Русија би жељела да учествује у истрази о нападу на Сјеверни ток, али то није могуће, додао је портпарол руског предсједника.
Друштво
Прелијепа прича из БиХ: Беба рођена у возилу Хитне помоћи
"Нисмо у могућности да учествујемо у истрази, иако бисмо то јако жељели. Али сви наши приједлози су одбијени", појаснио је Песков и додао да дио гасовода који није оштеће у нападу може бити покренут у било ком тренутку.
Раније данас Леонид Слуцки, предсједник Комитета Државне думе за међународне послове, изјавио је да истрага о саботажи на гасоводу "Северни ток" све више личи на фарсу.
Занимљивости
Ушетао у поплављену кућу и открио опасног уљеза: Овај снимак леди крв у жилама!
Подсјетимо, 8. фебруара 2022. године, Џо Бајден је након разговора са тадашњим канцеларом Њемачке Олафом Шолцом изјавио да "Сјеверног тока 2" више неће бити уколико руски тенкови пређу украјинску границу.
Друштво
30 мин0
Занимљивости
33 мин0
Србија
41 мин0
Регион
45 мин1
Најновије
Најчитаније
15
45
15
44
15
43
15
36
15
34
Тренутно на програму