Logo

Песков: Напад на Сјеверни ток не би био могућ без знања Бајденове администрације

Извор:

РТ Балкан

26.09.2025

15:16

Коментари:

0
Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Кремљ сматра да би напад на Сјеверни ток био немогућ без знања администрације бившег америчког предсједника Џоа Бајдена, истакао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Ко је, да тако кажем, то одобрио? Очигледно је да би без знања администрације предсједника Бајдена такве акције Украјине и кијевског режима биле немогуће", рекао је новинарима Песков.

Русија би жељела да учествује у истрази о нападу на Сјеверни ток, али то није могуће, додао је портпарол руског предсједника.

Беба рођена у возилу Хитне помоћи

Друштво

Прелијепа прича из БиХ: Беба рођена у возилу Хитне помоћи

"Нисмо у могућности да учествујемо у истрази, иако бисмо то јако жељели. Али сви наши приједлози су одбијени", појаснио је Песков и додао да дио гасовода који није оштеће у нападу може бити покренут у било ком тренутку.

Раније данас Леонид Слуцки, предсједник Комитета Државне думе за међународне послове, изјавио је да истрага о саботажи на гасоводу "Северни ток" све више личи на фарсу.

KROKODIL-250925

Занимљивости

Ушетао у поплављену кућу и открио опасног уљеза: Овај снимак леди крв у жилама!

Подсјетимо, 8. фебруара 2022. године, Џо Бајден је након разговора са тадашњим канцеларом Њемачке Олафом Шолцом изјавио да "Сјеверног тока 2" више неће бити уколико руски тенкови пређу украјинску границу.

(РТ Балкан)

Подијели:

Тагови:

Дмитриј Песков

Sjeverni tok

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Беба рођена у возилу Хитне помоћи Тузла

Друштво

Прелијепа прича из БиХ: Беба рођена у возилу Хитне помоћи

30 мин

0
Ушетао у поплављену кућу и открио опасног уљеза: Овај снимак леди крв у жилама!

Занимљивости

Ушетао у поплављену кућу и открио опасног уљеза: Овај снимак леди крв у жилама!

33 мин

0
Младић (20) претукао дјевојчицу у близини школе

Србија

Младић (20) претукао дјевојчицу у близини школе

41 мин

0
Хрватска: Посланици гласали против признања палестинске државе

Регион

Хрватска: Посланици гласали против признања палестинске државе

45 мин

1

Више из рубрике

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Хрватска намеће ратну надокнаду за нафту

50 мин

0
"Амазон" варао кориснике: "Прајм" обмана га коштала 2,5 милијарде долара

Свијет

"Амазон" варао кориснике: "Прајм" обмана га коштала 2,5 милијарде долара

1 ч

0
Разорни вјетрови и страховите поплаве: "Рагаса" однио најмање 30 живота

Свијет

Разорни вјетрови и страховите поплаве: "Рагаса" однио најмање 30 живота

2 ч

0
Лоша вијест за све раднике у Њемачкој

Свијет

Лоша вијест за све раднике у Њемачкој

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

45

Француска злодјела коначно излазе на видјело: Били смо им заморци

15

44

Колико је пржена храна заиста штетна, ево шта кажу стручњаци

15

43

Отац, мајка и беба повријеђени у језивој несрећи

15

36

Хорор у Сарајеву: Девојчицу прво истукли, па насрнули на њу ножем у кругу школе

15

34

Неизмјерна туга: Ово је Филип, младић страдао у несрећи код Врбаса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner