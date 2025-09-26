Лоша вијест за све раднике у Њемачкој

26.09.2025
12:41
Коментари:0
Њемачки послодавци планирају даља смањења радне снаге, закључак је данас објављеног септембарског извјештаја Института за економска истраживања ИФО из Минхена.
Вриједност индекса којим се оцјењује спремност њемачких фирми на запошљавање пала је са августовских 93,8 поена на 92,5 поена, што је најнижи ниво од јуна 2020. године.
Расположење на тржишту рада и даље није добро, тако да многе компаније одлажу запошљавање, упозорио је руководилац истраживања ИФО Клаус Волрабе.
Према његовим ријечима, резови се углавном не спроводе масовним отказима, већ постепено, пошто фирме не попуњавају упражњена радна мјеста.
У прерађивачкој индустрији Њемачке, посебно у аутомобилској производњи и машинству, компаније планирају смањење броја запослених.
Поред тога, у сектору услуга показатељ је значајно пао, а поједине фирме у транспорту и логистици већ су најавиле отпуштања.
У њемачком грађевинарству је број запослених углавном стабилан, док у трговини долази до примјетног смањења радне снаге, наводи се на веб страници ИФО.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму