Мађарска званично прогласила Антифу терористичком организацијом

26.09.2025

09:44

Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Мађарска влада је на састанку кабинета одлучила да Антифу означи као терористичку организацију, изјавио је премијер те земље Виктор Орбан.

Орбан је за јавни сервис рекао да ће влада саставити националну листу терористичких организација и предузети најстроже могуће мјере против њих, истичући да држава мора да буде лидер у осигуравању да све "најављене криминалне намјере" не прођу некажњено.

dzordz soros tanjug ap Ronald Zak

Свијет

Рекетирање и тероризам: Министарство правде наложило тужиоцима да истраже Сорошеву фондацију

Мађарски премијер је оцијенио да се живот у Европи погоршава и да се окружење мијења против наше воље, подстичући агресију, што утиче и на политички дискурс, преноси МТИ.

"Ускоро ће само централна Европа, а углавном Мађарска, бити сматрана острвом мира", рекао је Орбан и нагласио да влада жели јасно да стави до знања да Мађарска жели да остане мирна и безбједна земља.

ANTIFA

Мађарска

Виктор Орбан

