Бившем директору ФБИ Џејмсу Комију пријети до пет година затвора

26.09.2025

09:41

Фото: Tanjug / AP

Бивши директор Федералног истражног бироа Џејмс Коми оптужен је за давање лажног исказа и ометање правде и суочава се са казном до пет година затвора, саопштило је Министарство правде.

„Ако буде осуђен, Коми се суочава са до пет година затвора. Савезни окружни судија ће одредити казну након разматрања смерница за изрицање казни у САД и других законских фактора,“ наводи се у саопштењу Министарства правде.

Државна тужитељка Пем Бонди саопштила је да је Коми „ометао конгресну истрагу о откривању осетљивих информација“ и да је дао лажну изјаву Конгресу.

Коми тврди да је невин и да је спреман то да докаже на суду. Си-Ен-Ен је јавио да се очекује да ће се Коми током дана предати властима.

Након предсједничких избора 2016. године, америчке власти покренуле су истрагу о наводном „дослуху“ између Доналда Трампа и Русије, ослањајући се на досије бившег британског обавјештајца Кристофера Стила, али на крају нису пронашле доказе који би те наводе и потврдили.

Према извјештају ЦИА, процјена обавјештајне заједнице о наводном руском мијешању у предсједничке изборе у САД 2016. спроведена је уз бројне неправилности, укључујући прекомерно мијешање челника агенција – тадашњег директора ЦИА Џона Бренана, Комија и тадашњег шефа Националне обавештајне службе Џејмса Клапера, преноси Спутњик.

Тагови:

ФБИ

Доналд Трамп

Америка

Џејмс Коми

