Logo

Путин: Русија постиже успјехе на свим пољима

Извор:

Спутник Србија

26.09.2025

09:23

Коментари:

0
Путин: Русија постиже успјехе на свим пољима
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Русија постиже успјехе на свим пољима - у војној и безбједносној сфери, али и у економији, рекао је предсједник Русије Владимир Путин.

- У данашњим условима политичка стабилност у Русији је од посебног значаја и Руси то разумију - рекао је Путин на састанку са Елом Памфиловом, предсједником Централне изборне комисије.

Према његовим ријечима, руске власти јачају политички систем у земљи без обзира на потешкоће.

Лондон

Свијет

Велика Британија уводи обавезну дигиталну личну карту

- У постојећим условима стабилност и отпорност политичког система за Русију је троструко важнији - оцијенио је руски лидер.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Велика Британија уводи обавезну дигиталну личну карту

Свијет

Велика Британија уводи обавезну дигиталну личну карту

15 мин

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Свијет

НИС се огласио о америчким санкцијама

19 мин

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Ликвидирао бившу жену у болници, камере снимиле бруталан злочин

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Ликвидирао бившу жену у болници, камере снимиле бруталан злочин

58 мин

0
Олуја погодила Филипине, најмање четворо мртвих

Свијет

Олуја погодила Филипине, најмање четворо мртвих

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

30

Ова три датума у октобру мијењају све

09

27

Изгубљен контакт са Акацукијем: Мисија прекинута!

09

25

Ово су најчешће грешке које правите приликом прања подова у вашем дому

09

24

"Моја снаја има љубавника, али мој син неће да се разведе": Вапај очајне мајке

09

23

Путин: Русија постиже успјехе на свим пољима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner