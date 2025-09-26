Путин: Русија постиже успјехе на свим пољима

Извор:
Спутник Србија
Русија постиже успјехе на свим пољима - у војној и безбједносној сфери, али и у економији, рекао је предсједник Русије Владимир Путин.
- У данашњим условима политичка стабилност у Русији је од посебног значаја и Руси то разумију - рекао је Путин на састанку са Елом Памфиловом, предсједником Централне изборне комисије.
Према његовим ријечима, руске власти јачају политички систем у земљи без обзира на потешкоће.
- У постојећим условима стабилност и отпорност политичког система за Русију је троструко важнији - оцијенио је руски лидер.
