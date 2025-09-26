Олуја погодила Филипине, најмање четворо мртвих

26.09.2025
Најмање четири особе погинуле су у олуји Буалои која је захватила Филипине и приморала десетине хиљада људи на евакуацију из подручја склоних поплавама и клизиштима.
Олуја Буалои, локално названа Опонг, стигла је до копна у граду Сан Поликарпо у провинцији Источни Самар касно синоћ са вјетровима који дувају брзином од 110 километара на час, изазвавши поплаве, прекиде у снабдјевању струјом и два мања клизишта, саопштила је национална агенција за ублажавање катастрофа.
Више од 73.000 људи из провинција Источни Самар и Северни Самар потражило је спас у државним склоништима.
Четири особе су погинуле у централној провинцији Масбате, од којих је три смртно страдало усљед пада дрвећа, урушавања зида и рушевина, а четврта од удара грома, преноси Танјуг.
Гувернер Масбатеа Рикардо Ко апеловао је на хитне операције рашчишћавања путева и поновног отварања лука ради допремања помоћи.
Буалои је 15. тропски циклон који је погодио Филипине ове године.
Брза олуја, која обухвата подручје широко око 450 километара, наставила је пут ка приобалним провинцијама јужно од Маниле, а затим ка Јужном кинеском мору, гдје би могла поново да ојача и пређе у тајфун на путу ка Вијетнаму, упозорили су метеоролози.
