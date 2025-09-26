Logo

Олуја погодила Филипине, најмање четворо мртвих

26.09.2025

08:28

Коментари:

0
Олуја погодила Филипине, најмање четворо мртвих
Фото: Танјуг/АП

Најмање четири особе погинуле су у олуји Буалои која је захватила Филипине и приморала десетине хиљада људи на евакуацију из подручја склоних поплавама и клизиштима.

Олуја Буалои, локално названа Опонг, стигла је до копна у граду Сан Поликарпо у провинцији Источни Самар касно синоћ са вјетровима који дувају брзином од 110 километара на час, изазвавши поплаве, прекиде у снабд‌јевању струјом и два мања клизишта, саопштила је национална агенција за ублажавање катастрофа.

Више од 73.000 људи из провинција Источни Самар и Северни Самар потражило је спас у државним склоништима.

Четири особе су погинуле у централној провинцији Масбате, од којих је три смртно страдало усљед пада дрвећа, урушавања зида и рушевина, а четврта од удара грома, преноси Тан‌југ.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп потписао извршну наредбу о споразуму о продаји ТикТока

Гувернер Масбатеа Рикардо Ко апеловао је на хитне операције рашчишћавања путева и поновног отварања лука ради допремања помоћи.

Буалои је 15. тропски циклон који је погодио Филипине ове године.

Брза олуја, која обухвата подручје широко око 450 километара, наставила је пут ка приобалним провинцијама јужно од Маниле, а затим ка Јужном кинеском мору, гд‌је би могла поново да ојача и пређе у тајфун на путу ка Вијетнаму, упозорили су метеоролози.

Подијели:

Тагови:

Filipini

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трамп потписао извршну наредбу о споразуму о продаји ТикТока

Свијет

Трамп потписао извршну наредбу о споразуму о продаји ТикТока

1 ч

0
Нова драма на небу изнад Данске: Виђени дронови, авион се вратио, отказан лет

Свијет

Нова драма на небу изнад Данске: Виђени дронови, авион се вратио, отказан лет

1 ч

1
Кина покреће кампању: Жели да обузда ширење песимизма и очаја на друштвеним мрежама

Свијет

Кина покреће кампању: Жели да обузда ширење песимизма и очаја на друштвеним мрежама

1 ч

0
Клаудија Кардинале, италијанска глумица

Свијет

Ево када ће бити сахрањена Клаудија Кардинале

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

30

Ова три датума у октобру мијењају све

09

27

Изгубљен контакт са Акацукијем: Мисија прекинута!

09

25

Ово су најчешће грешке које правите приликом прања подова у вашем дому

09

24

"Моја снаја има љубавника, али мој син неће да се разведе": Вапај очајне мајке

09

23

Путин: Русија постиже успјехе на свим пољима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner