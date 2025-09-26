Ево када ће бити сахрањена Клаудија Кардинале

26.09.2025
07:50
Коментари:0
Испраћај и сахрана глумице Клаудије Кардинале, која је преминула прије два дана у 88. години, биће одржани у уторак у цркви Сен Рош у Паризу, саопштио је њен агент, преносе данас француски медији.
Према његовим речима, француско-италијанска глумица биће кремирана у најужем кругу породице у првом париском арондисману, пренијела је телевизија БФМ.
Савјети
Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!
Служба којом ће глумици бити одата пошта биће одржана у мјесту Немур гдје је живјела. Црква Сен Рош је светилиште многих умјетника и врло често организује сахране познатих личности.
Породица глумице је позвала оне који желе да јој одају пошту да не доносе раскошне вијенце и цвијеће, већ да дају донацију Фондацији Клаудија Кардинале коју је основала у Немуру, заједно са ћерком, у циљу подршке младим умјетницима.
Кардинале се прославила 60-их година прошлог вијека радећи са великим редитељима као што су Лукино Висконти, Федерико Фелини, Ричард Брукс и Серђо Леоне.
(Тањуг)
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Савјети
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
09
30
09
27
09
25
09
24
09
23
Тренутно на програму