Трамп: Нећу дозволити Израелу да анектира Западну обалу

26.09.2025

07:29

Коментари:

1
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да неће дозволити премијеру Израела Бењамину Нетанјаху да анектира Западну обалу.

Говорећи уочи обраћања израелског премијера Генералној скупштини УН-а у петак, амерички предсједник рекао је новинарима да "неће дозволити Израелу да анектира Западну обалу."

"То се неће десити", рекао је Трамп.

Додао је и да је разговарао с Нетанјахуом, али да, без обзира на то, неће дозволити анексију Западне обале.

"Доста је. То мора стати", поручио је амерички предсједник.

Трамп, који ће се у понедјељак састати с Нетанјахуом, такође је рекао да је договор о Гази "прилично близу."

Zapadna obala

Gaza

Доналд Трамп

Бењамин Нетанјаху

Коментари (1)
