Трамп: Нећу дозволити Израелу да анектира Западну обалу

26.09.2025
07:29
Коментари:1
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да неће дозволити премијеру Израела Бењамину Нетанјаху да анектира Западну обалу.
Говорећи уочи обраћања израелског премијера Генералној скупштини УН-а у петак, амерички предсједник рекао је новинарима да "неће дозволити Израелу да анектира Западну обалу."
"То се неће десити", рекао је Трамп.
Додао је и да је разговарао с Нетанјахуом, али да, без обзира на то, неће дозволити анексију Западне обале.
"Доста је. То мора стати", поручио је амерички предсједник.
Трамп, који ће се у понедјељак састати с Нетанјахуом, такође је рекао да је договор о Гази "прилично близу."
