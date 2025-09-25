У НАТО поново узбуна: Мађари дигли борбене авионе

Извор:
Два ловца Грипен мађарског ратног ваздухопловства пресрела су пет руских борбених авиона изнад Балтичког мора током ваздушне патроле НАТО, саопштила је Команда ратног ваздухопловства НАТО.
"Два мађарска ловца Грипен, током НАТО ваздушне патроле изнад Балтика, полетјела су из базе Шауљај у Литванији као одговор на лет руских Су-30, Су-35 и три МиГ-31 близу летонског ваздушног простора", наводи се у саопштењу објављеном на платформи ИКС.
Наглашава се да је Мађарска показала "посвећеност Алијанси у одбрани балтичких држава и источног крила".
Генерални секретар НАТО Марк Руте изјавио је раније да ће се у сваком случају повреде ваздушног простора пажљиво проценити стварна пријетња чланицама Алијансе, а одлуке о реаговању доносити појединачно.
