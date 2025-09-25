''Ако НАТО обори руски авион, то ће значити војни сукоб''

Извор:
Амбасадор Русије у Француској Алексеј Мешков изјавио је данас да ће, уколико НАТО обори руски авион, то значити војни сукоб, преносе РИА Новости.
Гостујући на француском радију РТЛ, Мешков је рекао да би у случају обарања руског авиона реакција Москве била рат.
Амбасадор је додао и да авиони алијансе често крше руски ваздушни простор, а ипак их нико не обара.
Раније је предсједник САД Доналд Трамп изјавио да земље НАТО-а треба да отворе ватру на руске авионе ако уђу у ваздушни простор алијансе, подсјећа РИА и додаје да је руско Министарство одбране више пута навело да руски авиони лете у строгом поштовању међународних прописа који регулишу коришћење ваздушног простора изнад неутралних вода, без пресјецања ваздушних рута или опасно блиских сусрета са страним авионима.
