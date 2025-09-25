Logo

Родитељи упозорени због ових Лабубу луткица: Садрже опасне хемикалије


Фото: The Wall Street Journal/Јутјуб

Родитељи су упозорени да буду посебно опрезни при куповини Лабубу луткица јер се помама за овим виралним плишаним играчкама наставља.

Потражња је довела до огромног пораста лажних Лабубуа или Лафуфуа како их често називају на тржишту.

До сада је ове године на граници са Великом Британијом заплењено запањујућих 259.000 лажних играчака, вриједних више од 3,5 милиона фунти.







Од предмета заплијењених прије него што је стигло до јавног реда, 90% су биле фалсификоване лутке Лабубу, што одражава сталну популарност овог тренда. Нажалост, ови фалсификати се могу разликовати од оригинала не само по изгледу већ и по саставу.

Забрињавајуће је да 75% заплијењених фалсификованих играчака није прошло тестове безбједности, а пронађене су забрањене хемикалије и опасност од гушења, док је 46% оних који су их купили пријавило озбиљне безбједносне проблеме.

Канцеларија за интелектуалну својину (ИПО) открила је да неке фалсификоване играчке садрже забрањене хемикалије повезане са могућим настанком рака, као и опасности од гушења.

Darko Lazic

Сцена

Огласио се Дарко Лазић након несреће: И даље ћу возити

Исто истраживање је открило да, иако је 92% купаца играчака у Великој Британији свесно фалсификованих производа, уштеда новца тренутно превазилази безбједност.

