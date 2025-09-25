Колико дуго свињска куга може остати у кобасицама и залеђеном месу

Извор:
н1инфо.хр
25.09.2025
16:01

Афричка свињска куга регистрована је на више фарми у Србији и Хрватској, а однедавно је потврђена и у Босни и Херцеговини.
Предсједник Хрватске ветеринарске коморе Иван Земљак поновио је како болест нема лијека, али и објаснио колико дуго вирус остаје у месу.
"Све вријеме се указује на људски фактор", напомиње он и додаје: "Кад имамо прескакања из села у село, међусобно удаљених више десетина километара, онда не можемо искључити тај људски фактор и то сиво тржиште; и свињама и свињским производима".
Не требају само узгајивачи свиња бити на опрезу.
"Осим узгајивача свиња притом морамо упозорити и на људе који се баве шумским пословима – попут ловаца и берача гљива, излетника… То су ствари које могу угрозити узгој свиња ако се доласком на фарму не пресвучемо, дезинфикујемо себе, као и опрему јер притом можемо донијети вирус од дивљих свиња", упозорава ветеринар.
"Неће болест сутра престати", говори Земљак па истиче: “мислим да смо сад у фази да морамо заштитити велике фарме“.
У сушеним и димљеним производима вирус може остати – седмицама, док у замрзнутом месу активан може бити и до 1.000 дана.
Напомиње да до поновног избијања може доћи и до годину-двије, уколико узгајивачи свиња активно не помажу сузбијању вируса АСК.
"Ако уочите неке незаконите радње – држање свиња без документације, набавка свиња преко границе на црно, незаконитог клања… пријавите их", рекао је апелујући прије свега на све узгајиваче свиња , али и остале грађане, пише "Н1".
