Инспекторат упозорио грађане Српске: То је нелегално

На интернету је недавно покренута апликација Аероо АПП, која се представља као модеран сервис за превоз путника, али из Инспектората Републике Српске упозоравају да се ради о покушају обављања нелегалне дјелатности.
Наиме, према расположивим информацијама, наведена апликација нуди услуге јавног ванлинијског превоза путника (такси превоз), без испуњавања законом прописаних услова – регистроване дјелатности и посједовања лиценце возача од стране лица која ће да врше наведени превоз.
"Имајући у виду да је ријеч о покушају обављања нелегалне дјелатности, надлежни органи ће у наредном периоду појачати инспекцијски надзор и предузети законом предвиђене мјере према свим физичким лицима за која се утврди да обављају наведене активности", наводе из Инспектората, пише портал "Независне".
Инспекторат Републике Српске стога је апеловао на све грађане да се уздрже од регистрације и коришћења наведене апликације у сврху пружања услуга превоза без претходног испуњавања законом прописаних услова.
"Сва лица која буду обављала ову дјелатност на незаконит начин биће санкционисана у складу са важећим прописима, што обухвата изрицање прекршајних казни, као и мјеру привременог одузимања моторног возила у трајању од 30 дана", наводе они.
