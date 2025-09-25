Logo

Не одлажите кишобране: И данас пљускови!

25.09.2025

08:12

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно са кишом или пљусковима са грмљавином.

Током дана биће и краћих сунчаних интервала, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Увече и током ноћи очекује се постепено разведравање у Херцеговини, а у осталим крајевима биће облачно, понегдје с кишом или пљусковима.

Вјетар ће бити слаб, на сјеверу сјеверни и сјевероисточни, а у остатку земље јужни и југозападни.

саобраћај, мокра улица, киша

Друштво

АМС издао упозорење возачима: Опрез!

Највиша температура ваздуха биће од 18 до 24, на југу, истоку и сјевероистоку до 27 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац седам, Хан Пијесак девет, Бјелашница 11, Чемерно, Бихаћ, Бугојно и Сарајево 12, Рудо, Фоча и Зеница 13, Билећа и Мркоњић Град 14, Бијељина, Нови Град, Приједор и Рибник 15, Бањалука и Тузла 16, Добој, Требиње и Мостар 17 и Неум 18 степени Целзијусових.

Вријеме

