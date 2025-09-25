Logo

Данас је Свети свештеномученик Автоном: Овај обичај морате испоштовати

25.09.2025

07:20

Данас је Свети свештеномученик Автоном: Овај обичај морате испоштовати
Фото: ATV

Српска православна црква и вјерници данас славе Светог свештеномученика Автонома. Свети свештеномученик Автомон живио је и ширио хришћанство у Италији све док цар Диоклецијан није започео велики прогон хришћана.

По доласку Диоклецијана Автоном је отишао у Витинију Азијску, у мјесто звано Сореос, а према предању ту је наставио са хиршћанским учењем и саградио цркву Светог Архангела Михаила. Након неког времена Авроном је сазнао да се у близини Сореоса налази мјесто Лимна у коме живе само незнабошци. Отишао је тамо и храбро почео да проповеда о љубави Христовој и исправности вјере у једног Бога и ускоро многи повјероваше у његове ријечи.

Док је био на путу хришћанства стекао је и много непријатеља. Забиљежено је да је група незнабожаца једног дана упала у цркву Светог Архангела Михаила за време службе коју је Авроном вршио и убили светитеља на олтару заједно са свим вјерницима који су се ту затекли.

Касније, за вријеме цара Константина на његовом гробу подигнут је храм. Легенда каже да се на тачно два вијека од смрти Свети Автоном јавио у сну једном војнику наредивши му да оде и ископа његове мошти.

Војник је послушно отишао и урадио шта му је светитељ рекао, ископао је мошти које су остале нетакнуте, а у данима који су услиједили многи болесни су оздравили након што су додирнули мошти Светог Автонома.

Обичај и вјеровање кажу да сутра обавезно мора да се изговори молитва Светом свештеномученику Автоному, која, како се вјерује, доноси здравље и напрадак свакој породици:

''Био си насљедник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дјело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао ријеч истине и ради вјере си до крви пострадао, свештеномучениче Автономе: Моли Христа Бога да спасе душе наше.''

Обичај не ваља прекршити, јер се такође вјерује да ће вам тако светац помоћи, пише Мондо.

