Звезда извукла бод против Селтика

Извор:

АТВ

24.09.2025

23:01

Коментари:

0
Фото: Tanjug

Фудбалери Црвене звезде одиграли су неријешено (1:1) против Селтика на свом терену у првом колу Лиге Европе.

Звезда је у десетом минуту имала први добар напад, покушао је Радоњић из велике даљине, али је само измамио аплаузе публике.

Шест минута касније Иванић је имао добру прилику, у 19. је покушао и главом, промене резултата ние било као ни у 31. и 36. минуту када је прилике имао Дуарте.

Велику шансу је у 42. минуту пропустио Арнаутовић, распалио је волеј пуном снагом из непосредне близине гола, иако је можда могао мирније да реагује.

Гости су запријетили у првом минуту надокнаде, Хандел је направио лош фаул у опасној зони, али је ударац главом после центаршута, срећом, отишао преко гола голмана Матеуса.

У наставку је Звезда заиграла без Радоњића, али са Милсоном и изгледала је потпуно другачије – Селтик је низао шансе, Матеус је феноменално бранио све до 56. минута када је Ихеначо искористио несмотреност одбране црвено-бијелих и затресао његову мрежу.

Девет минута касније Звезда је изједначила, Ханделов корнер је главом на другу стативу пребацио Дуарте, Учена је лопту вратио на петерац, а у мрежу ју је спаковао Арнаутовић.

Свега два минута касније Иванић је пропустио велику прилику, реванширао му се Ихеначо, а у 75. минуту је Арнаутовића замијенио Катаи.

Наредну утакмицу у Лиги Европе Звезда игра 2. октобра на гостовању Порту.

ФК Црвена звезда

Seltik

Коментари (0)
Large banner

