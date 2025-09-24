Звезда извукла бод против Селтика

Извор:
АТВ
24.09.2025
23:01
Коментари:0
Фудбалери Црвене звезде одиграли су неријешено (1:1) против Селтика на свом терену у првом колу Лиге Европе.
Звезда је у десетом минуту имала први добар напад, покушао је Радоњић из велике даљине, али је само измамио аплаузе публике.
Шест минута касније Иванић је имао добру прилику, у 19. је покушао и главом, промене резултата ние било као ни у 31. и 36. минуту када је прилике имао Дуарте.
Велику шансу је у 42. минуту пропустио Арнаутовић, распалио је волеј пуном снагом из непосредне близине гола, иако је можда могао мирније да реагује.
Гости су запријетили у првом минуту надокнаде, Хандел је направио лош фаул у опасној зони, али је ударац главом после центаршута, срећом, отишао преко гола голмана Матеуса.
У наставку је Звезда заиграла без Радоњића, али са Милсоном и изгледала је потпуно другачије – Селтик је низао шансе, Матеус је феноменално бранио све до 56. минута када је Ихеначо искористио несмотреност одбране црвено-бијелих и затресао његову мрежу.
Девет минута касније Звезда је изједначила, Ханделов корнер је главом на другу стативу пребацио Дуарте, Учена је лопту вратио на петерац, а у мрежу ју је спаковао Арнаутовић.
Свега два минута касније Иванић је пропустио велику прилику, реванширао му се Ихеначо, а у 75. минуту је Арнаутовића замијенио Катаи.
Наредну утакмицу у Лиги Европе Звезда игра 2. октобра на гостовању Порту.
