Мурињо: Ако је ово нови фудбал, мени се такав фудбал не свиђа

24.09.2025
12:54
Коментари:0
Бенфика је у шестом колу португалског првенства одиграла 1:1 против Рио Авеа, а тренер Хосе Мурињо био је након утакмице врло критичан.
Објаснио је да му се не свиђа ВАР одлука из 60. минуте када је стоперу Бенфике Антонију Силви поништен гол због гажења противника.
Бенфика је повела у 86. минути голом Судакова, али у 91. Андре Луиз шокирао је Луз и ускратио Мурињу побједу у првој домаћој утакмици откако је преузео лисабонски клуб.
- Прво полувријеме било је слабо. Друго полувријеме добро, унутар наших ограничења. Били смо доминантни, агресивни, имали смо прилике, стално играли на противничкој половини и то на агресиван начин. Двојица играча који су ушли дали су утакмици другачији тон.
Забијемо гол који, ако је ово нови фудбал у којем се погодак поништава јер је један прст нагазио други прст... мени се тај фудбал не свиђа, али ако је то ново правило, морамо га прихватити. Након толико покушаја и стварања, забили смо гол. Онда долази тренутак у којем се не смије примити погодак. Невјеројатно је непоштено, али то је исход утакмице.
За нас је то јако лоше, наравно, с лошим првим дијелом и добрим другим. Сама утакмица била је онаква какву је Рио Аве желио и какву је судија допустио и ту не можемо пуно учинити. Оно што можемо је играти 90 минута као што смо играли у другом полувремену", рекао је тренер.
Објаснио је и да је његовој екипи недостајало ширине: "Противник је играо с линијама од пет и четири, тешко је ући. Очито је да екипа која тако игра ствара мало. Они нису створили ништа, забили су један фантастичан гол, свака част том дечку. Али тешко је пробити их.
Нисмо екипа с великом физичком присутношћу и игром у ваздуху, морамо тражити улазе на друге начине. У првом дијелу, с Аурнсесом и Ивановићем нисмо имали довољно ширине, јер су то њихове карактеристике. Покушали смо с Дедићем, покушали с Дахлом.
У другом дијелу, с уласцима те двојице, иако Лукебакио није био у најбољем стању, а Андреас се трудио, створили смо доста тога, тражили смо више дубине, јако брзо смо освајали лопту. Онда смо кажњени из једне транзиције. Обично кажем: екипа која води не прима голове из транзиције. Ми јесмо и зато смо изгубили два бода", преноси Аваз.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
18
15
15
15
09
15
09
15
06
Тренутно на програму