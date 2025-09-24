Logo

Судар возила Хитне помоћи и аутомобила, повријеђено шест особа

24.09.2025

12:48

Судар возила Хитне помоћи и аутомобила, повријеђено шест особа

У судара возила Хитне помоћи и аутомобила у мјесту Луковац код Ваљева повријеђено је шест особа.

До судара је дошло када је санитет под ротацијом обилазио колону, речено је у Полицијској управи у Ваљеву за Танјуг.

Три особе које су биле у санитету задобиле су тешке тјелесне повреде, а повријеђене су и три особе из аутомобила.

Саобраћајна незгода догодила се јутрос око 7 сати, а на тој дионици није било прекида саобраћаја.

