Судар возила Хитне помоћи и аутомобила, повријеђено шест особа

24.09.2025
12:48
Коментари:0
У судара возила Хитне помоћи и аутомобила у мјесту Луковац код Ваљева повријеђено је шест особа.
До судара је дошло када је санитет под ротацијом обилазио колону, речено је у Полицијској управи у Ваљеву за Танјуг.
Три особе које су биле у санитету задобиле су тешке тјелесне повреде, а повријеђене су и три особе из аутомобила.
Саобраћајна незгода догодила се јутрос око 7 сати, а на тој дионици није било прекида саобраћаја.
