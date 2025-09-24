Logo

Канада тврди да је ТикТок прикупљао осјетљиве податке дјеце

24.09.2025

12:22

Фото: Cottonbro studio/Pexels

Канадска истрага открила је да ТикТок, платформа друштвених медија са стотинама хиљада малољетних корисника у земљи, није ефикасно проводила старосна ограничења и прикупљала је велике количине осјетљивих личних података од дјеце, јавља Анадолија.

Канадска влада је у уторак објавила извјештај о ТикТоку усљед дебата у Сједињеним Америчким Државама (САД) о томе да ли апликацију треба продавати или забранити због забринутости за сигурност података.

Према извјештају, праксе компаније у прикупљању и кориштењу личних података за одређивање персонализираног садржаја и оглашавања испитане су у складу с канадским законима о приватности.

У извјештају се наводи да стотине хиљада малољетних канадских грађана користе платформу и истакнуте су недовољне мјере ТикТока за провођење покрајинских забрана приступа дјеци млађој од 13 година.

''Као резултат неадекватних мјера осигурања доби ТикТока, компанија је прикупила личне податке великог броја канадске дјеце, укључујући информације које уреди сматрају осјетљивима'', наводи се у извјештају.

Извјештај је открио и да ТикТок прикупља биометријске податке попут података о лицу и гласу. Иако се сваке године блокира око 500.000 малољетних корисника, недостаци у механизмима за провјеру старосне доби значе да многа дјеца неће бити откривена.

TikTok

Kanada

