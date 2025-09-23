Преминула Хулијета Фијеро

23.09.2025
Хулијета Норма Фијеро Госман, чувена мексичка астрофизичарка и промотерка науке, преминула је 19. септембра 2025. у 78. години, објавио је Национални аутономни универзитет Мексика (УНАМ).
Хулијета Фијеро је „својом посвећеношћу приближила науку многим генерацијама, остављајући наслеђе које превазилази државне границе и периоде“, навео је УНАМ. Она је за себе говорила да је астроном и да јој је једно од највећих задовољстава било да зна „шта се налази иза Земље, свемира и његових звијезда, планета и галаксија“.
Хулијета Фијеро рођена је 24. фебруара 1948. у Мексико Ситију. Студирала је физику на Факултету наука УНАМ-а, гдје је дипломирала 1974. године, а своје образовање наставила је мастером из астрофизике. Током научне каријере, постала је редовна истраживачица на Институту за астрономију УНАМ-а и заузимала је истакнуте позиције, као што је директорка за популаризацију науке у истој институцији од марта 2000. до јануара 2004. године.
Њен рад се фокусирао на проучавању међузвездане материје и Сунчевог система, али је славу у Мексику, али и свијету стекла као популаризатор науке. Током своје каријере, Хулијета Фијеро објавила је више од 40 књига, од којих је добар дио фокусиран на популаризацију науке.
La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, #OrgulloUNAM, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua. Con su voz y dedicación acercó la ciencia… pic.twitter.com/cz08fFQBwE— UNAM (@UNAM_MX) September 19, 2025
Добитница је бројних награда и признања, а међу њима су три почасна доктората и Калинга награда Унеска, додјељена 1995. године за њен допринос популаризацији науке. Чланица Мексичке академије језика постала је 2004. и једна је од ријетких жена која је доживјела ту част.
