Logo

Преминула Хулијета Фијеро

23.09.2025

16:59

Коментари:

0
Преминула Хулијета Фијеро
Фото: Pixabay

Хулијета Норма Фијеро Госман, чувена мексичка астрофизичарка и промотерка науке, преминула је 19. септембра 2025. у 78. години, објавио је Национални аутономни универзитет Мексика (УНАМ).

Хулијета Фијеро је „својом посвећеношћу приближила науку многим генерацијама, остављајући наслеђе које превазилази државне границе и периоде“, навео је УНАМ. Она је за себе говорила да је астроном и да јој је једно од највећих задовољстава било да зна „шта се налази иза Земље, свемира и његових звијезда, планета и галаксија“.

Хулијета Фијеро рођена је 24. фебруара 1948. у Мексико Ситију. Студирала је физику на Факултету наука УНАМ-а, гдје је дипломирала 1974. године, а своје образовање наставила је мастером из астрофизике. Током научне каријере, постала је редовна истраживачица на Институту за астрономију УНАМ-а и заузимала је истакнуте позиције, као што је директорка за популаризацију науке у истој институцији од марта 2000. до јануара 2004. године.

Њен рад се фокусирао на проучавању међузвездане материје и Сунчевог система, али је славу у Мексику, али и свијету стекла као популаризатор науке. Током своје каријере, Хулијета Фијеро објавила је више од 40 књига, од којих је добар дио фокусиран на популаризацију науке.

Добитница је бројних награда и признања, а међу њима су три почасна доктората и Калинга награда Унеска, додјељена 1995. године за њен допринос популаризацији науке. Чланица Мексичке академије језика постала је 2004. и једна је од ријетких жена која је доживјела ту част.

(gaceta.unam.mx)

Подијели:

Таг:

naučnik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Силовао дјевојку (20) у љетовалишту: Полиција трага за нападачем, пронађена његова папуча

Свијет

Силовао дјевојку (20) у љетовалишту: Полиција трага за нападачем, пронађена његова папуча

1 ч

0
Драма у БиХ: Покушали украсти краве усред ноћи, сијевали ножеви

Хроника

Драма у БиХ: Покушали украсти краве усред ноћи, сијевали ножеви

1 ч

0
Старица тровала мушкарце да би им узела новац

Србија

Старица тровала мушкарце да би им узела новац

1 ч

0
Ево шта кажу комшије познате пјевачице: Тешко да каже и "добар дан"

Сцена

Ево шта кажу комшије познате пјевачице: Тешко да каже и "добар дан"

1 ч

0

Више из рубрике

Фејсбук увео АИ асистента у апликацију за упознавање

Наука и технологија

Фејсбук увео АИ асистента у апликацију за упознавање

3 ч

0
Телефон ради споро - убрзајте га у пар потеза!

Наука и технологија

Телефон ради споро - убрзајте га у пар потеза!

7 ч

0
Слушалице телефон

Наука и технологија

Просјечна особа проведе на телефону 88 дана годишње

9 ч

0
Први пут међу новим астронаутима више жена него мушкараца

Наука и технологија

Први пут међу новим астронаутима више жена него мушкараца

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

32

Ови знаци ће проћи пакао, али их чека моћна награда

18

27

Уз један трик ваше биљке и цвијеће бујаће све до касне јесени

18

21

Хрватско острво преплављено смећем, фекалијама и купачима без контроле

18

14

Педофил (26) осуђен због силовања шестомјесечне кћерке: Ево колику казну је добио

18

11

Познати ланац пекара пред банкротом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner