Старица тровала мушкарце да би им узела новац

Извор:
Курир
23.09.2025
16:41
Коментари:0
Више јавно тужилаштво у Београду данас је затражило у завршним ријечима, да суд Душанку Тодоровић (74), оптужену да је лијековима покушала да убије двојицу мушкараца којима је дуговала новац, осуди на 40 година затвора. Одбрана окривљене предложила је суду да је ослободи кривице, а суд је објављивање пресуде заказано за 6. октобар.
Душанка Тодоровић, подсјетимо, терети се да је из користољубља, на свиреп и подмукао начин покушала у новембру 2019. већом количином лијекова да отрује двојицу мушкараца из Железника, како не би морала да им врати новац који је раније од њих позајмила.
"Сумња се да је 1. новембра 2019. у пасуљ Драгиши Јовановићу (91) ставила неколико таблета "бромазепама", након чега се он онесвијестио, а пронашла га је кћерка, послије чега је хоспитализован. Њих двоје, наводно су у то вријеме били у емотивној вези и она је од њега позајмила 5.000. Он јој је тражио новац, али га она није враћала", подсјећа саговорник Курира.
Непуних мјесец дана касније, 25. новембра 2019. како се сумња, у Железнику је покушала да отрује Чедомира Благојевића (94), ком је исте таблете ставила у пиће. Несрећног мушкарца пронашао је унук у несвјести, послије чега је и он хоспитализован.
Душанка Тодоровић, пред судом је плачући износила одбрану. Тада је признала да је Јовановића успавала како би му украла папир на ком је писао њене позајмице од њега, а признала је и да је Благојевића покрала након што га је успавала.
"То што сам урадила је за сваку осуду. Погријешила сам и до смрти то нећу заборавити. Криво ми је и кајаћу се док сам жива. Искрено вам кажем, ако хоћете да ме разумијете. Не бих убила човека за 5.000 динара. Не лажем, судија, да бог да умрла ако није овако - рекла је на почетку суђења 2021. године окривљена, тврдећи да је вољела Јовановића и да јој није падало на памет да га убије.
Пред судом је говорила и о томе да има малу пензију и да јој је Драгиша помагао тако што јој је позајмљивао новац.
"Били смо блиски, њему је умрла жена, а мени муж, и често смо се посјећивали. Посједимо, попијемо по ракијицу. Он је добар и диван човјек, само што је мало љубоморан", испричала је Душанка.
"Попили смо по чашицу ракије и он је отишао да се тушира, а мени је оставио да подгријм пасуљ. На столу је била кутија "бромазепама", он понекад попије по једну таблету кад не може да спава. Узела сам три таблете од три милиграма и ставила у пасуљ. Не знам зашто сам узела баш три, ваљда сам мислила да боље заспи. Хтјела сам да украдем онај папир о дуговању", рекла је Душанка тврдећи да јој је несрећни човјек пријетио да ће рећи њеном сину да му дугује новац.
Драгиша је, додала је, појео те две кутлаче пасуља и заспао, а она је узела папир из неке кутије за ципеле и отишла.
Пред судом је испричала и да јој је пријатељица рекла да Чедомир Бакић тражи жену за спремање куће. Јавила му се 25 дана послије првог тровања.
"Чедо ме фино дочекао, попили смо по кафу и ракијицу. Кад сам ушла, видјела сам му новчанк на столу, и кад је отишао да скува кафу ставио га је у џеп. Не знам шта ми је било, али кад је отишао да нам донесе воде, на брзину сам у кафу измрвила три "бромазепама" што су остала у табли коју сам узела раније од Драгише. Мислила сам, и Чедо ће да заспи, па да му узмем новац из новчаника", испричала је.
Кад је Благојевић попио кафу био је ошамућен, па је извукла новчаник и узела 5.500 динара, колико је у њему било. Он је испратио до врата и она је отишла код пријатељице.
Ухапшена је крајем 2019. године.
