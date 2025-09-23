Logo

Камион ударио у ауто па га одбацио на паркирано возило: Двоје повријеђено

Извор:

Телеграф

23.09.2025

14:22

Камион ударио у ауто па га одбацио на паркирано возило: Двоје повријеђено
Фото: pixabay

Саобраћајна незгода догодила се у насељу Ледине у Сурчину, када је дошло до судара аутомобила и камиона, а двије особе су повређене.

Како сазнаје Телеграф, у аутомобилу "фолксваген" је било троје младих, а повријеђени су младић и дјевојка старости 20 година. Екипа Хитне помоћи збринула их је на лицу мјеста и са повредама главе превезени су у Ургентни центар, док је возач аутомобила, иначе кинески држављанин, остао на мјесту увиђаја и прошао са мањим расекотинама и огреботинама по тијелу.

- Возач аутомобила је хтио да скрене, уредно је упалио мигавац, али је у исто време почео да скреће и возач камиона и највјероватније га није видео, због чега га је ударио. Камион је ударио у десну страну аутомобила и одбацио га на други ауто, који је био паркиран, те је ударио и у њега - рекао је очевидац за Телеграф.

На месту удеса стварају се саобраћајне гужве, а полиција наизменично пропушта возила. Увиђај је и даље у току.

Саобраћајна незгода

Србија

