Камион ударио у ауто па га одбацио на паркирано возило: Двоје повријеђено

Како сазнаје Телеграф, у аутомобилу "фолксваген" је било троје младих, а повријеђени су младић и дјевојка старости 20 година. Екипа Хитне помоћи збринула их је на лицу мјеста и са повредама главе превезени су у Ургентни центар, док је возач аутомобила, иначе кинески држављанин, остао на мјесту увиђаја и прошао са мањим расекотинама и огреботинама по тијелу.

- Возач аутомобила је хтио да скрене, уредно је упалио мигавац, али је у исто време почео да скреће и возач камиона и највјероватније га није видео, због чега га је ударио. Камион је ударио у десну страну аутомобила и одбацио га на други ауто, који је био паркиран, те је ударио и у њега - рекао је очевидац за Телеграф.

На месту удеса стварају се саобраћајне гужве, а полиција наизменично пропушта возила. Увиђај је и даље у току.