Ухапшен након пет мјесеци: Мушкарац упао на час и пријетио наставници због сина

23.09.2025
11:28
Коментари:0
В.Ц. (44) ухапшен је по налогу Трећег основног јавног тужилаштва у Београду због сумње да је у априлу ове године у основној школи "Радоје Домановић" на Новом Београду пријетио наставници угрожавањем њеног живота.
Како је саопштено из Трећег ОЈТ, у априлу мјесецу за њим је расписана потрага због сумње да је дана 28.04.2025. године, у основној школи “Радоје Домановић” извршио кривично дјело Угрожавање сигурности на штету наставнице О.М. (48) на тај начин што је ушао у учионицу док је оштећена држала час одјељењу у које иде његов син и упутио пријетње оштећеној да ће напасти на њен живот, уколико не дозволи његовом сину да изађе из учионице и да се види са њим.
Друштво
Пензионер у Српској добија пензију 75 година
Окривљени ће на све околности кривичне пријаве бити саслушан у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду у законском року, а јавни тужилац ће донијети наредбу за психијатријско вјештачење окривљеног и предузети све радње из своје надлежности у циљу правилног утврђивања чињеничног стања, пише Блиц.
Најновије
Најчитаније
14
06
14
06
14
06
13
57
13
56
Тренутно на програму