''Локални избори на КиМ би могли означити повратак Срба у институције''

23.09.2025
09:43
Коментари:0
Потпредсједник Српске листе Далибор Јевтић изјавио је да би локални избори у АП Косово и Метохија, заказани за 12. октобар, могли означити повратак Срба у институције на северу и истакао да је одлука о учешћу на тим изборима једина исправна и да треба да доведе до позитивне промјене ситуације за Србе на АП КиМ.
Јевтић је навео да је Курти покушавао да спречи Српску листу да учествује на изборима што, како је истакао, додатно потврђује важност учешћа на предстојећим изборима.
Локални избори на сјеверу АП КиМ укључују четири општине: Косовску Митровицу, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић, а Јевтић очекује да ће те општине добити нове, српске градоначелнике.
- Сада имамо списак кандидата: у Косовској Митровици 10 кандидата на 13 листа, Звечан пет кандидата на пет листа, Зубин Поток девет кандидата на девет листа, и Лепосавић седам кандидата на осам листа - рекао је Јевтић за Блиц ТВ.
Говорећи о упаду такозване косовске полиције у Клиничко-болнички центар и Дом здравља у Косовској Митровици, као и у ПИО и РФЗО и тензијама пред изборе, Јевтић је рекао да се све што се дешава приписује спровођењу политике етнонационализма Аљбина Куртија који је, како је навео, скоро пет година на власти, а нема никаквих успјеха у областима економије, инфраструктуре и других кључних сектора.
Свијет
Орбан: ЕУ на прагу колапса због неспособности да се промијени
- Једино чиме се активно бави је отежавање живота Србима на простору Косова и Метохије - казао је Јевтић.
Подсетио је на изјаву Куртија коју је дао у Бриселу након покушаја дијалога са председником Србије Александром Вучићем да једну трећину Срба треба протерати, једну трећину затворити, а да ће видети шта ће са преосталом трећином.
- То је политика коју Курти спроводи. Затварање институција Републике Србије на територији Косова и Метохије дио је политике протјеривања Срба - навео је Јевтић и нагласио да су здравство и школство кључни стубови опстанка Срба у АП КиМ.
Према његовим ријечима, порука коју је Курти упутио на српском језику јасно показује намјеру да зада посљедњи ударац опстанку Срба.
- У контексту његових циљева, локални избори су само увод, а пре краја године очекујем и нове парламентарне изборе - рекао је Јевтић.
Тенис
Умро Никола Пилић
Оцијенио је да би локални избори, заказани за 12. октобар могли означити повратак Срба у институције на сјеверу Косова, као и да је врло важно сагледати тренутак када су 2023. године градоначелници напустили своје позиције, а Срби изашли из свих институција.
Срби са севера Косова и Метохије, који су били део полиције и других институција, тражили су да изађу из тих институција јер су сматрали да њихово присуство ничему не доприноси. Курти је користио њихово присуство као доказ да постоје Срби у институцијама - рекао је Јевтић.
Додао је да би се са ове временске дистанце, могао критички сагледати тадашњи потез напуштања институција и навео да би данас та одлука вероватно била другачија - да се институције не напуштају.
- Научили смо лекцију и разумјели да немамо времена за кукање. Не смемо поновити исте грешке. Зато је одлука да сада учествујемо на изборима једина исправна. Она треба да доведе до позитивне промене ситуације - истакао је Јевтић.
Најновије
Најчитаније
11
29
11
28
11
25
11
17
11
12
Тренутно на програму