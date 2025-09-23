Умро Никола Пилић

23.09.2025
09:34
Коментари:0
Веома тужне вијести стижу из Хрватске, гдје је преминуо Никола Пилић, чувени селектор тамошње репрезентације, али и "тениски отац" Новака Ђоковића.
Никола Пилић је био легенда како овдашњег, тако и европског и свјетског тениса. Он је ударио темеље у АТП-у, донио је промјене које су у многоме утицале на сам развој спорта у којем је један Србин постао најбољи икада.
Пилић је током своје каријере чак три пута освајао Дејвис Куп, од чега сва три пута са селекцијом Њемачке. Тренирао је тада Бориса Бекера, Михаела Штига, док је Дејвис куп освојио и са Хрватском 2005. године.
Ту није стао, он је био и савјетник наше репрезентације 2010. године, када је и Србија освојила чувену "салатару".
Легендарни Хрват се назива и тениским оцем Новака Ђоковића, пошто је млади Новак био његов ученик на академији у Минхену, док је 2020. године Никола Пилић добио и златну медаљу за заслуге Републике Србије.
