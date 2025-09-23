Logo

Просјечна особа проведе на телефону 88 дана годишње

23.09.2025

09:24

Слушалице телефон
Фото: Pexels/JÉSHOOTS

Пратећи навике 17 хиљада одраслих из Сједињених Америчких Држава, Велике Британије, Шпаније, Вијетнама, Јужне Африке, Бразила, Њемачке, Индије и Уједињених Арапских Емирата, истраживачи су дошли до шокантног сазнања: просјечна одрасла особа дневно проведе користећи телефон чак 5 сати и 48 минута.

Када се та бројка помножи бројем дана у години долази се до још страшнијег закључка - добар дио становништва "убије" 88 дана годишње гледајући у екран телефона.

Припадници генерације Зед највише користе телефоне: 10 посто њих на телефону пола дана

Млађе генерације, понајвише припадници генерације Зед, проводе највише времена на телефону - више од 6 и по сати дневно, док сваки десети припадник генерације Зед мобилни телефон не испушта из руку чак пола дана! Притом, чак 62 процента младих наводи како их "скроловање" друштвеним мрежама и комуникација путем месинџера емотивно исцрпљује, што касније може бити један од узрочника и проблема са менталним здрављем, попут анксиозности или депресивних епизода.

И старији доста користе телефон: Скоро половина њих је стално онлајн

Истраживање је показало да навици коришћења телефона не могу да се одупру ни старије генерације: 59 процената испитаника изјавило је да у посљедњих неколико година телефон користе много чешће него прије. Негативан утицај друштвених мрежа и месинџера је и код њих примјетан: нешто више од половине анкетираних навело је како су преплављени притиском да прате дешавања путем интернета, док 47 посто њих каже како су стално онлајн како нешто не би пропустили пише портал Дејзд.

Што смо више са телефонима у рукама, то се мање дружимо, показало је истраживање

Даљом анализом установљено је и да људи све мање времена проводе социјализујући се: у посљедње двије и по деценије (од када су телефони постали практично неизоставни дио наших живота) учесталост дружења опала је за 35 процената, док се вријеме коришћења телефона за то вријеме више него удвостручило. Истраживање је показало и да скоро трећина испитаника радије прескочи виђање са пријатељима услед дигиталне исцрпљености, док 18 посто њих чак не може ни да помисли на то да проведе вријеме у друштву, преноси РТ Балкан.

