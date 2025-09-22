Вјештачка интелигенција зна да ли ћете добити рак у наредних 20 година?

Извор:
Б92
22.09.2025
19:11
22.09.2025
Делфи-2М показује свој највећи потенцијал код болести са јасном прогресијом, као што су дијабетес типа 2 или срчани удар.
Научници су развили револуционарни алат вјештачке интелигенције, који може да предвиди ризик од више од 1.000 болести - укључујући рак, срчана обољења и дијабетес и то деценијама унапријед.
Истраживачи из Европске лабораторије за молекуларну биологију (ЕМБЛ), Њемачког центра за истраживање рака и Универзитета у Копенхагену надају се да ће технологија помоћи у раном идентификовању пацијената са високим ризиком, како би се спријечиле болести прије него што се чак и појаве.
Делфи-2М генеративни вјештачки модел је обучен на милионима анонимизованих медицинских картона. Анализира обрасце у медицинској историји и животним навикама - као што су пушење, конзумирање алкохола или прекомјерна тежина - и предвиђа шта би се могло догодити до 20 година унапријед.
Модел је тестиран на подацима 400.000 пацијената из пројекта УК Биобанк и 1,9 милиона људи из данског националног регистра.
"Медицински догађаји често прате предвидљиве обрасце. Наш модел учи те обрасце и може да предвиди будуће здравствене исходе", рекао је Томас Фицџералд, коаутор студије објављене у часопису Натуре.
Стручњаци замишљају да ће такав алат постати дио свакодневног рада љекара.
"Уђете у љекарску ординацију и добијете јасну слику: четири највећа ризика и двије ствари које можете учинити да их смањите", објаснио је професор Јуан Бирни, извршни директор ЕМБЛ-а.
Највећи потенцијал Делпхи-2М-а је код болести са јасном прогресијом, као што су дијабетес типа 2 или срчани удар. Поред појединачних случајева, могао би се користити и за планирање здравствене заштите у великим градовима, на примјер предвиђањем колико људи у Загребу ће вјероватно имати срчани удар у наредној години.
Упркос узбуђењу, стручњаци упозоравају на ограничења.
"Модел репродукује пристрасности из података, укључујући старост, етничку припадност и здравствене исходе", упозорио је професор Џастин Стебинг, консултант онколог.
Професор Питер Банистер са Института за инжењерство и технологију додао је да је главни изазов за здравствени систем осигурати да дигитална инфраструктура и једнак приступ буду доступни свима, не само богатима. Постоји и скептицизам да су тренутни подаци пристрасни јер углавном долазе од волонтера.
Међутим, многи вјерују да је ово само почетак. Професор Густаво Судре са Кингс колеџа у Лондону вјерује да ће будуће верзије укључивати још шири спектар података - од биомаркера и снимања до генетике - што би Делфи могло да претвори у прави алат за прецизну медицину.
Откриће долази у тренутку када организација "Оне Цанцер Воице" упозорава да ће случајеви рака достићи рекордне нивое до 2040. године. Процјењује се да ће једној особи бити дијагностикован рак свака два минута, а најчешћи карциноми - дојке, простате и плућа - порасту до невиђених нивоа, пренио је Дејли мејл.
