За шта заиста људи користе ChatGPT? Имамо детаљан преглед

22.09.2025

09:07

Коментари:

1
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a
Фото: Pexels / Hatice Baran

Иако се често говори о томе како би велики језични модели (LLM) могли револуционарно промијенити радна мјеста, подаци OpenAI-ја показују другачију слику – већина кориштења ChatGPT-а нема везе с пословном продуктивношћу.

Све мање у пословне сврхе

Према подацима, удио не-пословних задатака (како их класификује сам LLM) порастао је с отприлике 53 посто свих порука у јуну 2024. на чак 72,2 посто у јуну 2025. године.

Другим ријечима, све више корисника ChatGPT користи у приватне сврхе – за забаву, помоћ у писању или личне пројекте – а све мање за продуктивност на радном мјесту.

Тренд тако показује да су новији корисници ChatGPT-а углавном усмјерени на личне потребе, а не на радне задатке, преноси ArcTechnica.

Писање – најчешћи облик коришћења

Није изненађујуће да се велик број корисника ослања на ChatGPT за помоћ при писању. Према истраживању, чак 28 посто свих разговора односило се на неку врсту асистенције у писању.

Тај удио расте на 42 посто када је ријеч о пословно везаним разговорима, а међу корисницима из менаџмента и пословног сектора већина – 52 посто – користи ChatGPT управо за писање.

Али, то не значи да корисници траже да им ChatGPT напише цијели мејл или текст од нуле.

Најчешћи облик коришћења јест уређивање и критика постојећих текстова (10,6 посто свих разговора), док је генерисање личне комуникације чинило тек 8 посто.

Такође, 4,5 посто свих разговора односило се на превод текста, док је писање фикције било заступљено с тек 1,4 посто.

OpenAI графикон 1
OpenAI графикон 1

Све чешће замјена за Google

Кориштење ChatGPT-а као извора информација нагло расте. У јуну 2024. таквих је упита било 14 посто, док је у јуну 2025. тај број скочио на 24,4 посто, чиме су информативни упити претекли писање (које је пало с 35 посто у 2024.).

Ипак, OpenAI признаје да ChatGPT и даље пати од проблема тзв. “халуцинација”, односно измишљања чињеница, што га чини непоузданим као извор. Срећом, у пословним контекстима кориштење ChatGPT-а за тражење информација чини тек 13,5 посто разговора, далеко мање од писања које доминира с 40 посто.

Пословни корисници

Међу пословним корисницима значајан дио разговора (14,9 посто) односио се на доношење одлука и рјешавање проблема. То га чини другим најчешћим обликом кориштења у радном окружењу, одмах иза документовања и биљежења информација.

OpenAI истиче да то показује како корисници ChatGPT не виде само као алат који обавља задатке, него га користе и као савјетника или истраживачког асистента.

OpenAI графикон 2
OpenAI графикон 2

Остали облици кориштења – пуно рјеђи

Иако се често у јавности наглашава да ChatGPT може радити много различитих ствари, подаци показују да су неки облици кориштења заправо врло ријетки:

  • мултимедија (нпр. генерисање или проналажење слика): 6%
  • рачунарско програмирање: 4,2% (дјелимично се одвија путем АПИ-ја)
  • креативне идеје: 3,9%
  • математички прорачуни: 3%
  • односи и лична рефлексија: 1,9%
  • игре и улоге: 0,4%

Коментари (1)
