За шта заиста људи користе ChatGPT? Имамо детаљан преглед

Извор:
н1инфо.хр
22.09.2025
09:07
Коментари:1
Иако се често говори о томе како би велики језични модели (LLM) могли револуционарно промијенити радна мјеста, подаци OpenAI-ја показују другачију слику – већина кориштења ChatGPT-а нема везе с пословном продуктивношћу.
Према подацима, удио не-пословних задатака (како их класификује сам LLM) порастао је с отприлике 53 посто свих порука у јуну 2024. на чак 72,2 посто у јуну 2025. године.
Другим ријечима, све више корисника ChatGPT користи у приватне сврхе – за забаву, помоћ у писању или личне пројекте – а све мање за продуктивност на радном мјесту.
Тренд тако показује да су новији корисници ChatGPT-а углавном усмјерени на личне потребе, а не на радне задатке, преноси ArcTechnica.
Није изненађујуће да се велик број корисника ослања на ChatGPT за помоћ при писању. Према истраживању, чак 28 посто свих разговора односило се на неку врсту асистенције у писању.
Тај удио расте на 42 посто када је ријеч о пословно везаним разговорима, а међу корисницима из менаџмента и пословног сектора већина – 52 посто – користи ChatGPT управо за писање.
Али, то не значи да корисници траже да им ChatGPT напише цијели мејл или текст од нуле.
Најчешћи облик коришћења јест уређивање и критика постојећих текстова (10,6 посто свих разговора), док је генерисање личне комуникације чинило тек 8 посто.
Такође, 4,5 посто свих разговора односило се на превод текста, док је писање фикције било заступљено с тек 1,4 посто.
Кориштење ChatGPT-а као извора информација нагло расте. У јуну 2024. таквих је упита било 14 посто, док је у јуну 2025. тај број скочио на 24,4 посто, чиме су информативни упити претекли писање (које је пало с 35 посто у 2024.).
Ипак, OpenAI признаје да ChatGPT и даље пати од проблема тзв. “халуцинација”, односно измишљања чињеница, што га чини непоузданим као извор. Срећом, у пословним контекстима кориштење ChatGPT-а за тражење информација чини тек 13,5 посто разговора, далеко мање од писања које доминира с 40 посто.
Међу пословним корисницима значајан дио разговора (14,9 посто) односио се на доношење одлука и рјешавање проблема. То га чини другим најчешћим обликом кориштења у радном окружењу, одмах иза документовања и биљежења информација.
OpenAI истиче да то показује како корисници ChatGPT не виде само као алат који обавља задатке, него га користе и као савјетника или истраживачког асистента.
Иако се често у јавности наглашава да ChatGPT може радити много различитих ствари, подаци показују да су неки облици кориштења заправо врло ријетки:
Свијет
2 седм0
Наука и технологија
3 седм0
Породица
2 седм0
Наука и технологија
3 седм0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
21 ч0
Наука и технологија
1 д1
Наука и технологија
2 д0
Најновије
Најчитаније
11
43
11
39
11
33
11
31
11
24
Тренутно на програму