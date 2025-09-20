Logo

Лажни послови, позиви и поруке: Како криминалци користе вјештачку интелигенцију

20.09.2025

10:09

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Преваре нису новост, али оно што се мења јесу алати које преваранти користе. Данас, у време вештачке интелигенције, оне могу бити убедљивије и опасније него што мислимо, захваљујући следећим методама:

Емоције

Дужност, страх и нада су три главна фактора на која се преваранти ослањају. Под "дужношћу" се најчешће крије имитација ауторитета, када се претварају да су ваш шеф или колега чије "инструкције" морате испунити. "Страх" се јавља када преваранти опонашају чланове породице који су у "опасности", а "нада" је често увод у лажне инвестиције или понуде за посао.

АИ и дипфејкови

Вештачка интелигенција је постала јефтина, доступна и изузетно моћна, тако да је криминалци лако користе за обману. Генерисани аудио и видео материјали, то јест дипфејкови, изгледају и звуче готово идентично стварности, па се жртве тешко сналазе. Ови алати се често користе за емоционалну манипулацију - лажни позиви и поруке представљају се као позиви упомоћ од блиских људи.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Бања Лука

Обустава саобраћаја у Бањалуци

Посебно су угрожени старији, који често поверују да је члан породице у опасности - на пример, преварант лако може да се помоћу АИ представи као њихов унук који "путује" и којем је "украден новчаник", па да од њих тражи да му пошаљу одређену суму новца.

Фишинг, техничка подршка и лажни послови

Фишинг, преваре које се ослањају на имејлове и СМС поруке са злонамерним линковима, постале су убедљивије захваљујући вештачкој интелигенцији која верно имитира корпоративни стил писања и визуелни идентитет одређене компаније.

Марина Туцаковић

Сцена

Четири године од смрти легендарне Марине Туцаковић

Преваре техничке подршке могу изгледати као искачући прозори или телефонски позиви. Криминалци често убеђују жртве да им је рачунар заражен вирусом и наговарају их да им дозволе приступ на даљину. Када преваранти уђу у систем, могу да украду податке, инсталирају штетне апликације или траже уплате.

Лажне веб странице и огласи такође су у порасту. Фалсификовани сајтови представљају се као продавци, универзитети или културне институције, нудећи непостојеће карте, робу или студијске програме.

С порастом рада на даљину и фриленсинга, појавиле су се и преваре са фиктивним огласима за посао. Жртве плаћају "накнаде за запошљавање" или достављају личне и финансијске податке, који се касније користе за крађу идентитета, преноси "Конверзејшн".

Гинисов рекорд

Занимљивости

Имају најшири језик на свијету: Отац и кћерка ушли у Гинисову књигу рекорда

Како се заштитити

Иако се технологија брзо мења, основна правила одбране од превара остају иста:

Никада не кликћите на сумњиве линкове и не преузимајте датотеке од непознатих пошиљалаца

Личне и финансијске податке уносите само на провереним веб сајтовима

Користите двофакторску аутентификацију (поред лозинке се уноси број мобилног телефона и слично)

Редовно ажурирајте софтвер и системе, преноси РТ Балкан.

Вјештачка интелигенција

