Обустава саобраћаја у Бањалуци

20.09.2025
09:54
Коментари:0
Због служења прве свете архијерејске литургије у Српско-руском храму, у недјељу, 21. септембра, биће обустављен саобраћај у Гундулићевој улици, на дијелу од Улице Олимпијских побједника до Алеје Светог Саве, у времену од осам до 14 часова.
За вријеме трајања обуставе, саобраћај ће регулисати службена лица МУП-а, а аутобуси градског превоза биће преусмјерени на алтернативне правце.
Учесници у саобраћају моле се за стрпљење, опрез и разумијевање.
Хроника
Још једна трагедија на путевима у БиХ
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
17 ч12
Бања Лука
19 ч0
Бања Лука
20 ч0
Најновије
Најчитаније
11
05
11
00
10
56
10
44
10
40
Тренутно на програму