Обустава саобраћаја у Бањалуци

20.09.2025

09:54

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

Због служења прве свете архијерејске литургије у Српско-руском храму, у нед‌јељу, 21. септембра, биће обустављен саобраћај у Гундулићевој улици, на дијелу од Улице Олимпијских побједника до Алеје Светог Саве, у времену од осам до 14 часова.

За вријеме трајања обуставе, саобраћај ће регулисати службена лица МУП-а, а аутобуси градског превоза биће преусмјерени на алтернативне правце.

Учесници у саобраћају моле се за стрпљење, опрез и разумијевање.

Полиција ФБиХ

Хроника

Још једна трагедија на путевима у БиХ

саобраћај

Бањалука

