Још једна трагедија на путевима у БиХ

Извор:
СРНА
20.09.2025
09:45
Једна особа је погинула, а три лакше повријеђене у саобраћајној несрећи на магистралном путу Тузла-Добој у мјесту Бистарац, речено је данас у Управи полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Погинуо је возач мотоцикла из Тузле чији су иницијали Г.Л. (42), док су лакше повријеђени возач аутомобила "голф" и два сапутника у возилу.
Саобраћајна несрећа догодила се синоћ у 20.55 часова.
Саобраћај на овој дионици магистралног пута био је потпуно обустављен од 21.05 до 23.25 часова.
Полиција је извршила увиђај под надзором дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва Тузла.
