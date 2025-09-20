Logo

Још једна трагедија на путевима у БиХ

Извор:

СРНА

20.09.2025

09:45

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Једна особа је погинула, а три лакше повријеђене у саобраћајној несрећи на магистралном путу Тузла-Добој у мјесту Бистарац, речено је данас у Управи полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

Погинуо је возач мотоцикла из Тузле чији су иницијали Г.Л. (42), док су лакше повријеђени возач аутомобила "голф" и два сапутника у возилу.

Саобраћајна несрећа догодила се синоћ у 20.55 часова.

donald-tramp-28082025

Свијет

Трамп признао да Америка зарађује новац на украјинском сукобу

Саобраћај на овој дионици магистралног пута био је потпуно обустављен од 21.05 до 23.25 часова.

Полиција је извршила увиђај под надзором дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва Тузла.

Саобраћајна несрећа

Срна

