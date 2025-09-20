Logo

Трамп признао да Америка зарађује новац на украјинском сукобу

20.09.2025

09:44

Доналд Трамп Предсједник САД
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп признао је да Америка зарађује новац на украјинском сукобу имајући у виду да Кијев купује оружје од Вашингтона.

"Ми зарађујемо на овом сукобу, јер они купују нашу војну опрему. Моја администрација не троши новац на то, сукоб финансира НАТО", рекао је Трамп новинарима.

Трамп је такође коментарисао резултате анкете "Галуп", према којој мање од четвртине Украјинаца подржава наставак оружаног конфликта.

"Не кривим их", рекао је амерички лидер, додајући да разумије такав став.

Осврћући се на медијске извјештаје о наводном нарушавању ваздушног простора Естоније које су узроковали руски авиони, Трамп је изјавио да му се такве вијести не допадају, преноси Срна.

"Не свиђа ми се када се тако нешто дешава, то може да доведе до великих проблема, али бићу детаљно информисан на предстојећем брифингу", поручио је предсједник САД.

