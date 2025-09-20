Трамп признао да Америка зарађује новац на украјинском сукобу

20.09.2025
09:44
Амерички предсједник Доналд Трамп признао је да Америка зарађује новац на украјинском сукобу имајући у виду да Кијев купује оружје од Вашингтона.
"Ми зарађујемо на овом сукобу, јер они купују нашу војну опрему. Моја администрација не троши новац на то, сукоб финансира НАТО", рекао је Трамп новинарима.
Трамп је такође коментарисао резултате анкете "Галуп", према којој мање од четвртине Украјинаца подржава наставак оружаног конфликта.
"Не кривим их", рекао је амерички лидер, додајући да разумије такав став.
Осврћући се на медијске извјештаје о наводном нарушавању ваздушног простора Естоније које су узроковали руски авиони, Трамп је изјавио да му се такве вијести не допадају, преноси Срна.
"Не свиђа ми се када се тако нешто дешава, то може да доведе до великих проблема, али бићу детаљно информисан на предстојећем брифингу", поручио је предсједник САД.
